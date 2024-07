Folyamatosan érnek be a növényeink: paprika, saláta, paradicsom, zöldbab, cukorborsó. Július közepétől még nyugodtan vethetünk a helyükre másodvetésre alkalmas növényeket, akadnak olyan fajták, melyeket akár még nyár végén is elvethetünk, így akár még ősszel is tudunk saját kertünkből csemegézni.

Másodvetésre is érdemes gondolni, már tavasszal, amikor a palántákat elültetjük, hogy a helyükre majd nyáron mit ültethetünk

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

Tisztítsuk a meg a területet a másodvetésre

Első lépésként szabadítsuk meg a gyomoktól, az esetleges zöldségmaradványoktól vagy gyökérmaradványoktól. Ezután alkalmazzunk megfelelő mennyiségben tápanyagutánpótlást. Ez lehet műtrágya, vagy lehet akár érett komposzt is. Számos másodvetésre alkalmas növény létezik, fontos ügyelni azonban arra, hogy ezek a zöldségfélék rövidebb tenyészidőjűek legyenek. Érdemes arra is odafigyelni, hogy mit vetettünk tavasszal, elsődleges növényként. Ez azért fontos, mert bizonyos növényeknek magasabb a tápanyagigénye, így, ha az első vetésből származó növényünk is ilyen volt, akkor nagy valószínűséggel tápanyag-utánpótlásra lehet szükség.

Még az első fagyok előtt beérnek

Mivel ezeket a növényeket nyáron ültetjük, fontos odafigyelni az öntözésre. Sokkal hamarabb kiszáradnak a földek a hőségben, ezért érdemes akár csepegtető rendszert is alkalmazni. Szükséges odafigyelni folyamatosan a kór- és károkozókra, hiszen ezek a növények az augusztusi nagy melegnek, de még az őszi hűvösebb időjárásnak is ki vannak téve. Így hajlamosabbak a gombás megbetegedésekre és egyéb kórokozókra egyaránt. A másodvetésű növények betakarítási ideje az őszi fagyok előtt kell, hogy megtörténjen.

Cékla, káposzta, saláta, uborka, kukorica

A cékla alapesetben egy rövidebb tenyészidejű zöldségnek számít, számos fajtájával találkozhatunk. Kedveli a mélyebben művelt, laza szerkezetű talajokat. Apró magvait sorba, vagy szórva is vethetjük és ügyeljünk arra, hogy megfelelő mennyiségű öntözésben részesüljön.

Káposzta és karalábé: bár a keresztesvirágúak viszonylag hosszú tenyészidejű növények, azonban a rövid ideig tartó fagyokat képesek átvészelni, így a késő őszi időszakban is megtalálhatóak lesznek kertjeinkben. A káposzta esetében, a már említett hosszú tenyészidő és a strapabíróság miatt érdemes már magát a palántát kiültetni. Ugyanezek elmondhatóak a karalábéról is. Salátát, csemegekukoricát is érdemes másodvetésben ültetni.