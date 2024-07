Ezt követően talán lesz egy hét pihenője a borászatoknak, és augusztusban jön a Zenit, a cserszegi fűszeres, a rizlingszilváni – tette közzé a Magyar Bor Akadémia. Hivatalosan tehát megkezdődött a szüret.

Megkezdődött a szüret a Kunsági borvidéken, ilyen korai időpontra még nem volt példa.

Forrás: Új Dunántúli Napló

Varga Máté, a HNT szakmaközi ügyekért felelős alelnöke szerint augusztus végén-szeptember elején megkezdik a chardonnay és a sauvignon blanc szüretét is és szeptember végére Móron minden szőlő bekerül a feldolgozókba. Ilyen korai szüretre még nem volt példa.

Az országos csapadékellátás hektikus, Móron és környékén immár egy teljes hónapja nem esett – a vékonyabb termőrétegű, fiatal ültetvényekben látszik is az aszály. Máshol szerencsésebbek, kaptak az égi áldásból, és vannak helyek, ahol bizony, a jég elverte az ültetvényeket. Az aszály hatására apró bogyókra, kevés lére számíthatunk.

Tavaly peronoszpóra, idén lisztharmat

A tavalyi peronoszpórás év után nem igazolódott be sokak félelme, hogy idén is megjelenik a fertőzés, ez szerencsére, nem igazolódott be, megjelent viszont a lisztharmat. Ezzel együtt általánosságban jónak mondható a növényegészségügyi helyzet.

A gazdák mennyiségben átlagos, vagy afeletti termést várnak, talán a Duna Borrégióban tapasztalt fagykárok okoznak csak problémát. A jó minőségre minden esélyünk megvan, még úgy is, hogy az évszázad legkorábbi szüretét élhetjük meg – írják.

Mint arról már írtunk, a vármegyében is a szokásosnál hamarabb kezdődik a szüret.

Urbán Péter, a Bodri Pincészet főborásza elmondta, úgy tervezik, hogy a korai fajtákat, így az Irsai Olivért már augusztus 5-e és 10-e között leszedik, az oportót pedig 20-a környékén. Bár a szőlő érése a nagy melegben leáll, de a hőség és az UV sugárzás megviseli a fürtöket. Még szerencse, hogy a tavaszi hónapokban és júniusban volt csapadék a területükön, így az aszály nyomait kevésbé érzik, de a napégést már tapasztalták.

Jelenleg készülnek a szüretre, palackozzák a prémium minőségű boraikat és a vörös fajtákat, hiszen a szüret alatt erre a feladatra nem lesz idejük. Cserélik a hordókat, előveszik a szüreteléshez szükséges gépeiket, azokat átnézik, beüzemelik, ha kezdődik a szüret, ne legyen fennakadás az értékesítésben.