Rosszkor előznek és dudálnak

– Vannak helyzetek, amikor a kombájnnal kénytelen az ember kimenni a közútra, ilyenkor nagyobb figyelemmel vezetjük a járművet – mondta az egyik bátaszéki gazdálkodó. Sajnos a tapasztalat az, hogy vannak türelmetlen autósok, ránk dudálnak, és lehetetlen helyzetben – például kanyarban, vagy amikor szemből érkezik egy másik autó – elkezdenek előzni. Egy ekkora géppel nem könnyű megállni vagy lehúzódni az útról.

Ugyanakkor az autósok is tudnák sorolni a sérelmeiket, hogy figyelmetlenül kanyarodik ki a traktoros a főútra, sarat hord fel, szóródik a szállított rakomány.

Már idén is történt több tragédia

Idén júliusban áramütést szenvedett és meghalt egy permetező traktor vezetője Letenyén. a nagykerekű jármű permetező rúdja hozzáért a magasfeszültségű kábelhez. Amikor a 62 éves letenyei férfi ki akart szállni a traktorból, megrázta az áram.

Áprilisban pedig tizennégy személyt kellett kórházba szállítani, miután ammónia jutott a levegőbe egy kisvárdai üzem egyik helyiségében. Az érintettek égő, kaparó torokfájdalomra és köhögésre panaszkodtak, de szerencsére rövid időn belül el is hagyhatták a kórházat. A súlyos ammóniamérgezés egyébként tüdőkárosodást és akár halált is okozhat, így szerencse, hogy nem történt nagyobb tragédia.

Februártól új jogszabályváltozás van érvényben

Sajnos a múlt év sem telt el tragédia nélkül, összesen kilencen vesztették életüket mezőgazdasági munkavégzés során. A hatóságok is egyre komolyabban veszik a biztonságos munkavégzést, amit jól mutat az is, hogy idén februárban megjelent egy új jogszabályváltozás a Magyar Közlönyben (24 és 25/2024. (II.14.) Korm. rendelet). Emellett változik az úgynevezett munkaügyi bírság alsó határa is, mégpedig 30 ezer forintról 150 ezerre, a maximális összege pedig az alkalmazotti létszámtól függően 10 millió forintról 20, illetve 25 millió forintra emelkedik.