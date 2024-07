Sokkal korábban kell kelni idén egy jó albérlet megtalálásához. A folyamat már az előző években az ingatlanárak emelkedésével elkezdődött, és csak olaj a tűzre, hogy mostanra sok lett a befektetési ingatlan a piacon, amelyek tulajdonosai minél hatékonyabban szeretnék viszontlátni a befektetésük hasznát.

Áremelkedés már júniusban

Az Ingatlanbazár szerint az idei évben már májusban elkezdett emelkedni az albérletkeresések száma az egyetemi városokban, ami arra utal, hogy a bérlők tanultak a korábbi évek tapasztalatából, és nem hagyják az egyetemi ponthatárok kihirdetése utánra az albérletvadászatot. Tavaly is, idén is az a tapasztalat (ezt a KSH idei adatai is megerősítik), hogy aki hamarabb keresett, jobbak és valamivel olcsóbbak közt válogathatott. A KSH oldala szerint már jelenleg is 1,6–1,9 százalékos az előző hónap bérleti díjaihoz képesti emelkedés, éves összevetésben pedig országszerte 10,3 százalékkal kérnek többet egy bérletért, mint tavaly. Az áremelkedés várhatóan nem áll le, ezért havi tízezreket lehet nyerni, ha valaki korábban szerződik le.

Jobb hamar keresni

Az OTP Ingatlanpont helyzetértékelése szerint Budapesten is, a vármegyeszékhelyeken is indokolt a sietség, nemcsak az árak miatt, hanem az albérletek lokációja miatt is: aki későn kezd keresni, meglehet, hogy a korábban klasszikusnak számító augusztusra csak az iskolájától vagy munkahelyétől jóval távolabbi környéken talál majd. Az Ingatlanbazár szerint a keresés és az árak dinamikáját látva nem nehéz elképzelni, hogy az amúgy olcsóbbnak számító lakások bérleti díja fog a legjobban szezonálisan nekilódulni, ami rendkívül rossz hír a pénztárcakímélő megoldások híveinek. A panellakások például jellemzően az eladási piacon sem vesztettek a keresettségükből. Ha jó állapotú és jó helyen lévő lakásról van szó, idén sem lehet arra számítani, hogy a panel szükségmegoldás lehet az albérlet megtalálásakor.

Debrecen 250 ezer, Szeged 165 ezer

A legnagyobb növekedést a vidéki egyetemi székhelyeken regisztrálják. Ahogy az ingatlan­árak növekedésében is, az albérletdrágulásban is Debrecen jár az élen, ahol már gyakorlatilag fővárosi mértékű lakbért kell fizetni, átlag havi 250 ezer forint összeget. A KSH és a vezető ingatlanpiaci portál szerint ezt az árat – a hirdetési árról van szó – Győrben 200 ezer forint közelébe, Szegeden pedig 165 ezer forintra kell tenni. Őket követi Pécs átlag 140 ezerrel, míg Miskolcon „csak” 110 ezer az elkért havi bérleti díj. Budapesten már eleve csillagászati összegekkel találkoztunk az Ingatlanbazáron, itt kerületenként is igen eltérő az ár, logikusan a külföldiek és az egyetemi hallgatók által preferált kerületekben a magasabb. Általában is elmondható, hogy az egyetemi vármegyeszékhelyeken a külföldi fizetős diákok jelenlétére és fizetőképességére is nagyon számítanak, nagyon sok albérleti hirdetésben magyarul és angolul is jelen van a leírás.