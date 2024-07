Aki viszont legyőzte a hőségtől való fanyalgását, főleg dinnyét, gyümölcsöt és lecsónak való paprikát vásárolt.

Dinnye, lecsópaprika és csemegekukorica volt a sláger a szekszárdi piacon

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Visszafogott volt az érdeklődés a szekszárdi piacon

A vásárlók főleg a dinnyét, a barackot és a csemegekukoricát vitték. A gyümölcsök közül a szilva volt még a kelendő, kilóját 600 és 500 forintért adták. Sokan vásároltak belőle, ahogy mondták, kompótnak, lekvárnak is kiváló. Dinnyét többen is árusítottak, a görögdinnye kilójáért volt aki 450, volt aki 400, de volt aki 600 forintot kért. A sárgadinnye kilóját is hasonlóan nagyon változatos áron kínálták, volt aki darabjáért 200 forintot kért, volt aki kilójáért 350 és volt aki 450 forintot. Én a darabos változatot próbáltam ki, immár harmadszor, nem csalódtam a minőséget illetően. Érdemes tehát több helyen is körbenézni a piacon.

Sárgabarackból, őszibarackból is bőséges volt a kínálat. Jellemzően 650 forintot kértek kilójáért.

Ezúttal a méhészek és a füstölt árut kínálók is kipakoltak, mérsékelt sikerrel, mert vásárlóból nem volt sok.

Lecsónak való paprika is jól fogyott

Sokan vettek lecsónak való paprikát, melynek kilóját ezúttal 550 forintért is kínálták, hozzá a paradicsom sem volt drága. Úgy látszik, végre eljött a lecsó szezonja. Ez az étel azért is praktikus a hőségben, mert gyorsan elkészíthető, finom és könnyű étel.

Ellentétben a csemegekukoricával, - darabját 100-200-300 forintért kínálták, mérettől függően - melynek elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy forró vízben főzzük legalább negyed óráig. A termelők közül sokan bizonygatják, hogy az ő portékájuknak elég tíz perc főzés is, de nekem ez még sosem jött be. A hőség ellenére csemegekukoricát is vittek magukkal a vásárlók.