– Az alap, amelyet kaptam, minden tekintetben sziklaszilárd. A szakmaiság messzemenőkig való képviselete mellett szeretném, ha még több tekintet szegeződne arra a munkatársi gárdára, amely a szervezet igazi és megkerülhetetlen energiáját összpontosítja napról napra. Biztos vagyok abban, hogy az ő további elfogadásuk, elismerésük, növelheti az igényeik még teljesebb körű kielégítését, és ez a közös eredményeinkre pozitív befolyással lesz. Elengedhetetlen a kötelezettségeink maradéktalan teljesítése, de az odáig vezető folyamatok és benne az ember láthatóvá tétele, azt hiszem, igazán lényeges – fogalmazott Nős Bálint.

Nős Bálint korábban a cég stratégiai és műszaki igazgatóságát vezette

Forrás: RHK

Nős Bálint több mint húsz éve dolgozik a cégnél

Az újonnan kinevezett ügyvezető igazgató 2002-ben érkezett az RHK Kft. elődcégéhez, az RHK Kht.-hoz, rögtön a Budapesti Műszaki Egyetem „iskolapadjából”, ahol mérnök-fizikusként végzett nukleáris technika szakirányon. Kezdetben a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági értékelésével, hulladékátvételi kritériumok származtatásával és a nukleáris üzemanyagciklus zárásának kérdéseivel foglalkozott. A sugárvédelem területén szerzett tapasztalatai eredményeként 2004-ben sugárvédelmi vezetői kinevezést kapott. Közreműködött a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítésének előkészítő szakaszában a radioaktív hulladékok átvételi rendszerének kialakításában, illetve a sugár- és környezetvédelmi ellenőrző rendszer koncepciójának kidolgozásában.

A cég stratégiai és műszaki igazgatóságát 2014-től vezette, melynek irányítását dr. Molnár Balázsnak adta át. Abban pozícióban többek között a stratégiai területekért felelt, illetve aktív szerepet vállalt a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésével foglalkozó magyar Nemzeti Politika és Nemzeti Program kidolgozásában. Kiváló szakmai kapcsolatokkal rendelkezik nemzetközi szinten is. Tudását, tapasztalatát egyebek mellett a számos hazai és nemzetközi fórumon tartott előadása, valamint több publikációja is igazolja.

A tudomány és a hit nem zárják ki egymást

– A munkámat tekintve alapértéknek tartom a tudományos igényességet, a szakmai alázatot, és amit első főnökömtől, Buday Gábortól elsajátítottam: a kollégák közti szinergiát. Fontos meghallgatnunk és megértenünk egymás szempontjait, így közösen többek leszünk. Véleményem szerint a kulturált szakmai viták előre visznek és hiszek a jó kompromisszumokban. A jó szakember számomra egy olyan komplex kifejezés, amely nem korlátozódik csupán a feladat elvégzésére, a „hogyan”-nak is központi szerep jut. A mi területünkön nélkülözhetetlen az is, hogy figyeljünk másokra, hogy folyamatos kitekintéssel éljünk nemzetközi szinten is. Ez a tudományos érdeklődés azért fontos, hogy a radioaktívhulladék-kezelésben élen járók tapasztalatait megismerjük, beépítsük, illetve, hogy mi is megmutatkozzunk – mutatott rá az ügyvezető igazgató.