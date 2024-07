Az idén a tavalyinál több helyszínen lehetett dinnyét vásárolni, vagyis úgy tűnik, nagyobb a kínálat. Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén foglalkoznak a legtöbben dinnyetermesztéssel a vármegyében. Lassan vége a szezonnak, mert több dinnye fajta már leérett.

Több dinnye fajta leérett Fotó: Mártonfai Dénes

Több dinnye fajta leérett, vége lesz a szezonnak

Bognár János, szedresi termelő, aki évtizedek óta foglalkozik ezzel a növénnyel, és aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja elmondta, lassan több dinnye fajta leérett, ezt a Békés vármegyei termelők is jelezték.

Még körülbelül három hétig élvezhetjük a dinnye áldásos hatását a nagy melegben, és leérik ez a gyümölcs is. A nagy meleg, a szárazság felgyorsította az érési folyamatot. Néhány fajtából – kései vetésű dinnyékből – lehet majd még egy ideig vásárolni, de ezzel kevesebben foglalkoznak a termelők közül, így nyilván az árai is felfelé megy majd.

Sok új termelő miatt felhígult a piac

A tavalyi rendkívüli aszályos év után, amikor kevesebb termett, viszont az ára elég jól alakult a termelők szempontjából, többen is úgy döntöttek – azok közül, akik eddig sosem foglalkoztak ezzel a növénnyel –, hogy belevágnak a dinnyetermesztésbe. A sok új termelő miatt felhígult a piac, hiszen nekik nem volt kialakított értékesítési csatornájuk. Emiatt több viszonteladó is próbált profitot szerezni abból, hogy olcsón megvette az új termelőktől az árut és azt terítik az országban. Ezzel viszont azokat a termelőket hozták nehéz helyzetbe, akik évtizedek óta dinnyéznek, mondta Bognár János.

Nem mindegy ki árul, termelő vagy kereskedő

Az időjárás amúgy idén nem okozott sok gondot a dinnyéseknek. A szezon kezdete ugyan kicsit késve indult, de a száraz, meleg idő segített. A nagybani piacon jelenleg 200 forintért veszik át a kereskedők a termelőktől a dinnyét.

Vármegyénkben külterületeken is sokan állnak ki dinnyét és más idény gyümölcsöt árulni. Az árak változatosak, ami függhet attól is, hogy maga a termelő vagy a kereskedő áll-e a mérleg mögött. A kereskedők ráteszik az alapárra a saját hasznukat, míg a termelők olcsóbban adják a dinnyéjüket. Így van, ahol jóval háromszáz forint alatt is lehet belőle vásárolni egy kilót, de van, ahol sokkal drágábban.