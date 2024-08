A legtöbb vármegyei termelőnél már több fajta két hete leérett, és sokan nem is próbálkoznak a későn érő fajtákkal, mert rendszerint szeptembertől már nem kapkodnak érte. A dinnye szezonja lerövidült az idén a tartós, nagy hőség miatt.

A dinnye szezonja hamarosan véget ér, a nagy meleg lerövidítette az érési időszakot

A dinnye szezonja augusztus végével lezárult

Az idén a tavalyinál több helyszínen lehetett dinnyét vásárolni, vagyis úgy tűnik nagyobb a kínálat. Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén foglalkoznak a legtöbben dinnyetermesztéssel a vármegyében, de árultak itt Baranyából, Békésből érkező szállítmányokat is. A legtöbb vásárló nem igazán érdeklődött arról, honnan is való a mézédes finomság, inkább az árakat nézték.

A nagy meleg segítette az értékesítést

Az időjárás amúgy nem okozott sok gondot a termelőknek. A szezon kezdete ugyan kicsit késve indult, de a száraz, meleg idő segített. A nagybani piacon jelenleg 250 forintért veszik át a kereskedők a termelőktől a dinnyét. Ezt a fajtát később vetették a gazdák, ami mindig nagy rizikó, hiszen hónapokkal korábban nehéz kitalálni, hogy milyen idő lesz majd augusztus végén, szeptemberben. Vagyis lesz-e kereslet a dinnyére.

Bogdán Mária szedresi termelő elmondta, ők tapasztalatból tudják, nem érdemes szeptemberben már dinnyét árulni, mert ahogy megkezdődik az iskola, megváltozik a családok vásárlási szokásai is. Amúgy a nagy hőség – ott, ahol tudták öntözni a dinnyeföldeket – nem okozott gondot, de sok termelő arról panaszkodott, hogy a nagy melegben besültek a dinnyék. Ugyanakkor éppen a hőség miatt a tavalyinál sokkal többen vásároltak ebből a gyümölcsből. Magas a víztartalma, így jól oltja a szomjat.

Nem mindegy, hogy a kereskedő vagy a termelő árulja

Vármegyénkben külterületeken is sokan állnak ki dinnyét és más idénygyümölcsöt árulni. Az árak változatosak, ami függhet attól is, hogy maga a termelő vagy a kereskedő áll a mérleg mögött. A kereskedők ráteszik az alapárra a saját hasznukat, míg a termelők olcsóbban adják a dinnyéjüket. Így van, ahol háromszáz forint alatt is lehet belőle vásárolni egy kilót, de van, ahol sokkal drágábban.