Az időjárás miatt az egyre emelkedő átlaghőmérséklet 2035-ig évente akár 3,2 százalékponttal is megnövelheti az élelmiszer-inflációt, az általános inflációt pedig évente 0,32-1,18 százalékponttal – áll a Potsdami Éghajlatváltozási Kutatóintézet friss tanulmányában. Az aszály miatt tehát többet fizetünk a boltokban.

Aszály miatt kevesebb lesz kukoricából is

Fotó: Czeglédy Zsolt / Forrás: MTI

Aszály miatt nagyobb az élelmiszer-infláció

Az időjárásnak az élelmiszer-inflációra gyakorolt hatása majdnem kétszer akkora, mint a teljes inflációé. A tudósok a legkorszerűbb klímamodellek segítségével vizsgálták meg az extrém éghajlati tényezők – mint a magas hőmérséklet és a szélsőséges esőzések – befolyását az inflációra.

Csökkentek a termésátlagok egész Európában

Két éve egész Európát erős aszály sújtotta, emiatt a termésátlagok is jelentősen csökkentek, szintén hozzájárulva az árak emelkedéséhez. Ez az elmúlt 500 évben a legerősebb aszálynak számított, amit a súlyos és tartós csapadékhiány, valamint az Európát egészen májustól októberig sújtó, ismétlődő hőhullámok sorozata okozott.

A megfigyelőközpont a kulcsfontosságú aszálymutatók számításán, előrejelzésén és monitorozásán keresztül térképes módon mutatja be az adott időszak aszályosságát. Még 2022 nyarán arra mutattak rá, hogy az EU területének több mint egynegyede „riasztási” állapotban volt szeptember elején. Magyarországon ez az időszak a termőterületek 85 százalékát érintette.

Az idei nyár is aszályos Tolnában

Tolna vármegyében idén nyáron is ijesztő a helyzet. A vármegye több térségében alig hullott csapadék az elmúlt két hónapban. Az aszályos időjárás miatt gyenge átlagterméssel takarították be az árpát, a repcét, búzát és sajnos már látszik, hogy a kukoricára is ez a sors vár.