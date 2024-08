A fukusimai atomerőmű-balesetet követő legszigorúbb nemzetközi biztonsági követelményeknek is megfelelő új atomerőművi blokk képes kezelni a nagyon kis valószínűségű, zónaolvadással fenyegető hipotetikus baleseti helyzeteket is. A típusnál alkalmazott zónaolvadék-csapda a reaktortartály alatt helyezkedik el. Alapvető feladata az, hogy egy súlyos, tervezési alapon túli baleset esetén is leállítsa a láncreakciót a zónaolvadékban.