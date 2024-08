Az ellenőrzés kiderítette azt is, hogy ezek a vállalkozások a késő délutáni órákban nem minden esetben használták a pénztárgépet.

A bejövő adatok elemzésekor felfigyeltek arra, hogy egyes üzleteknél és pékségeknél 16 óra után feltűnően kevés a pénztárgépi beütés, annak ellenére, hogy ezek az kereskedések sok esetben 20 vagy 21 óráig is nyitva tartanak. Az ellenőrök így különösen azokat az üzleteket vizsgálták, ahol a késői órákban zárnak, azonban a délutáni és esti órákban minimális a nyugtakibocsátás.

A helyszíni ellenőrzési terület adóellenőrei több társhatósággal együtt összehangolt ellenőrzési akciót indítottak az ellentmondásos pénztárgépadatok nyomán. Az ellenőrök huszonnégy pékséget ellenőriztek, és tizenhárom üzletben állapítottak meg súlyos mulasztást. Az egyik pékségben az eladó sem volt bejelentve, a többi üzletben pedig a kassza készpénzkészlete jelentősen eltért a pénztárgépbe beütött bevételekhez képest.

Az adatok és az ellenőrök tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy ezek a vállalkozások a késő délutáni órákban nem minden esetben használták a pénztárgépet. Ezekben az üzletekben jellemző volt az a gyakorlat is, hogy az üzemeltető képviselője a nap folyamán összegyűlt készpénzt mindenféle dokumentálás nélkül kivette a kasszából. Ilyenkor az ellenőrzés természetesen kimutatta a kassza készpénzhiányát. Az eredményes akciót a NAV a jövőben is megismétli, a súlyosan szabályszegő üzletek pedig egész napos forgalomszámlálásra is számíthatnak.

Forrás: NAV