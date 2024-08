Szabó Péter, Paks polgármestere a Facebookon reagált arra, hogy egy friss kormányrendelettel különleges gazdasági övezetet jelölt ki a kormány Paks közigazgatási területén. Mint írta: „természetesen én is olvastam a Magyar Közlönyben megjelent rendeletet, amely különleges gazdasági övezetté nyilvánítja Paks közigazgatási területén, az atomerőmű kapacitásának fenntartására és az ahhoz kapcsolódó beruházásokra vonatkozó ingatlanokat és elvonja az atomerőmű által megtermelt iparűzési adó felhasználását. Ennek kapcsán felvettem a kapcsolatot a Tolna vármegyei főispánnal, hogy értékeljük a helyzetet, mi a teendője az önkormányzatnak és legfőképpen milyen lehetőségeink vannak. Természetesen erről az újonnan megválasztott polgármestert is tájékoztatni fogom, illetve jövő hét elején – várhatóan kedden – testületi ülést is tartunk ebben a témakörben.

Az atomerőművet foglalja magában a különleges gazdasági övezet

A szóban forgó kormányrendelet a Magyar Közlöny július 31-i számában jelent meg. Eszerint a rendelettel létrejövő különleges gazdasági övezetben – ez az atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő ingatlanokat magában foglaló területen – található, önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó közterület tulajdonjogát a Tolna Vármegyei Önkormányzat szerzi meg. A különleges gazdasági övezet területén a feladat- és hatásköröket Tolna Vármegye Önkormányzata gyakorolja. Ez annyit tesz, hogy a Paksi Atomerőmű iparűzési adója elkerül a várostól.

A különleges gazdasági övezet helyi adókötelezettségéből származó bevétel 62,5 százaléka Tolna vármegye önkormányzatát illeti, 37,5 százaléka a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzatot. Az így befolyó összeget a beruházással érintett településeken megvalósuló fejlesztések és a területen működő szervezetek és települések működésének támogatására fordíthatják. Továbbá az összeg legfeljebb 3 százalékát vármegyei önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségekre, és legfeljebb 17 százalékot a vármegyei önkormányzat saját beruházásaira költhetik.