A mezei pockok fokozott elszaporodására, és az emiatt szükségessé váló gyérítés időszerűségére hívja fel a figyelmet a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya. Közleményükben azt írják, hogy a learatott gabona- és repcetáblákról a rágcsálók a közeli, zöld növényzettel borított területekre kezdenek áttelepülni. A meleg ősz pedig kedvez nekik, és hozzájárul a gyors felszaporodásukhoz. A károkozásuk következtében kialakuló tőszámcsökkenés pedig jelentős terméskiesést okozhat.

Ideje védekezni a mezi pockok ellen. Forrás: Nébih

Van, hogy a természetes védekezés már nem elég a mezei pockok ellen

A rágcsáló őszi kártételének megelőzése érdekében már most fel kell készülni arra, hogy mely területeken lesz szükség a kártevő elleni csalétkes beavatkozásra. A pocokállomány időben végzett gyérítésével ugyanis csökkenthető az őszi kártétel, melyhez többféle készítmény is a gazdák rendelkezésére áll. A növényvédelmi hatóság ugyanakkor azt kéri a gazdálkodóktól, hogy a rágcsálók elleni védekezéskor is vegyék figyelembe az integrált növényvédelem irányelveit. A vetésváltás, a természetes ellenségek és az agrotechnikai védekezés lehetőségeire is gondoljanak a beavatkozások tervezése során.

A környezeti terhelést figyelembe véve, elsősorban a természetes védekezés javasolt, például a ragadozó madarak számára T-alakú ülőfák kihelyezése. Ám a túlszaporodás szakaszában a természetes populációszabályozás már nem elég a kártevővel szemben. A késve megtett védekezés szinte hatástalan a gyarapodó egyedszám ellen, így a kártétel sem lesz kellően mérsékelhető. Fontos azonban, hogy ahol rágcsálóirtó csalétekkel védekeznek a mezei pocok ellen, ott még a kezelés előtt el kell távolítani a T-alakú ülőfákat, valamint értesíteni kell az illetékes vadásztársaságot is.

A kártevőben kialakuló ellenállóképesség megelőzése, valamint a folyamat lassítása érdekében az eltérő hatásmódú készítmények, a hatóanyagok váltott kijuttatása javasolt. A közleményben arra is kitértek, hogy a gazdálkodók a vetésváltás tervezésénél vegyék figyelembe, hogy a leendő vagy éppen pihentetési időszak alatt lévő: zöld parlag, zöldugar, méhlegelő, lucerna, ideiglenes gyep, ökológiai másodvetés területek fokozott veszélyforrásai lehetnek a mezei pocok erős felszaporodásának. Ezeken a területeken a talaj védelmét célzó előírások miatt, csak korlátozottan lehet agrotechnikai és egyéb műveletekkel fellépni a mezei pocok ellen.