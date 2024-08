Most pedig az Irsai Olivért már le is szedtük. Kevesebb lett, mint amennyire számítottunk, a szokásosnál könnyebbek voltak a fürtök, viszont a minőség nagyszerű. Gyönyörű illatok, zamatok vannak benne, a cukorfok magasabb, pompás bor lesz belőle – tudtuk meg Mészáros Páltól.

Mészáros Pál, borász szerint ilyen korán még nem kezdődött a szüret Szekszárdon. Fotó: Mártonfai Dénes

– A természet már korábban jóval előbb járt a naptárnál, a virágzás is a szokottnál hamarabb volt, szüret előtt nekünk is igyekezni kellett. Tisztítani, fertőtleníteni a gépeket, a tartályokat, felkészíteni a kombájnt, így mikor megértek a fürtök, tudtunk kezdeni – tette hozzá.

A kombájnról a régi szüretek jutnak eszünkbe. Ha nem lenne gép, nem lenne leszedve a szőlő, mondja. Nincsen annyi ember. Hajdan, negyven, ötven éve a katonák meg az iskolások is szedték a szőlőt, ma már ez elképzelhetetlen. – Ritka már a kéziszüret, úgy csak a prémium minőséget szedjük meg olyan helyeken, ahova nem tud menni a kombájn.

Az Irsai Olivér leve már tartályokban van, de nagyon kell figyelni az érésben levő többi fajtára. A melegben gyorsan érnek, cukrosodnak a fürtök, gyorsan mennek el a savak, ha elérik az ideális állapotot, azonnal le kell szedni. Szerdán már lejön a Cserszegi Fűszeres, mondja, aztán a Chardonnay. Annak nagyobb részéből pezsgőt készítenek, ezért különösen vigyázni kell, hogy ne szaladjon el a cukor, ne fogyjon el a sav, maradjon a jó íz, a zamat.

Fotó: Mártonfai Dénes

Szóba kerülnek a korábbi, a múlt évi szüret óta eltelt hónapok. A zöldmunka, a gyomirtás, utóbbinál az is, hogy egekbe szökött a növényvédő szerek ára. Aztán az is, hogy Mészároséknál nem csak gondozzák, nevelik a hegy levét adó tőkéket, hanem régóta kutató munka is folyik. Mészáros Pál évtizedeken át együtt dolgozott dr. Diófási Lajossal, aki őrizve a hagyományokat, Pécsett kutatta az új, ígéretes szőlőfajtákat. Most is vigyáznak az ökológiai egyensúly megtartására. Ebben segítenek a gyurgyalagok, ezek a színes madarak, amelyek gyűjtögetik a szőlőt bántó rovarokat. Nevük latinul merops, s megbecsülésük jele, hogy ugyanígy hívják Mészárosék szállodáját.

Haladni kell a korral a borászatban is. Hajdan Szekszárd nevét a kadarkával emlegették, jött az ó-vörös, majd újra használhatták a régi, a Bikavér nevet, aztán a barik, a rozé, s így változik a divat.

Nekünk mindig újítani kell, mondja Mészáros Pál. Kedveltek lettek a pezsgők, azt is készítenek, meg gyöngyöző borokat. Egyre több fehérbort igényel a piac, így ha kell, vásárolnak is fehér szőlőt. A vörösborból meg kedveltebb a könnyen iható gyümölcsös, de sokan szeretik a vastag, testes, gyönyörű borokat, amelyeknek az idő utóbbi években különösen kedvezett.