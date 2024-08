A globális tapasztalatok vegyesek: míg Kína vezet az új reaktorok építésében, és továbbra is a világ leggyorsabban bővülő atomenergia-termelője, addig Japánban és Indiában több reaktor nem működött az elmúlt évben, noha engedéllyel rendelkeztek – emeli ki a Világgazdaság cikke. A múlt év végén világszerte 371,5 gigawatt nukleáris áramtermelő kapacitás szerepelt a nyilvántartásokban, ezt 31 ország 413 reaktora biztosította.

Az Egyesült Államok továbbra is az élen jár a nukleáris alapú áramtermelésben, amely a globális áramtermelés csaknem 10 százalékát adja, míg Franciaországban a nukleáris energia a villamosenergia-termelés 65 százalékát tette ki. Ez is rámutat arra, hogy a nukleáris energia továbbra is kulcsszerepet játszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaellátásban.

Összességében tehát a világ nukleáris ipara egy olyan időszakhoz érkezett, amelyben az elöregedő reaktorok kezelése és az új kapacitások létrehozása döntő fontosságú lesz a fenntartható energiaellátás és a globális energiabiztonság szempontjából. A jövőbeni döntések meghatározzák, hogy a nukleáris energia milyen szerepet fog betölteni a következő évtizedek energiapolitikájában.