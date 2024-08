Rendkívüli év az idei, nagyban folyik a napraforgó betakarítása, miközben a kukoricát is vágják a kombájnok, amire augusztus első felében még nem volt példa. Dolgoznak az erőgépek a napraforgó földeken, vigyázni kell a közutakon is.

Rendkívüli év az idei, már augusztus közepén a tárolókban van az idei napraforgó. Fotó: Makoivcs Kornél

Rendkívüli év az idei, egyszerre vágják a napraforgót és a kukoricát

Arra sem volt még példa, hogy a két növényt egy időben kezdjék el kombájnozni, igaz, arra sem, hogy ilyen gyenge terméshozam legyen. A gazdák egy része még vár a betakarítással.

A napraforgó felvásárlási ára nőtt

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja elmondta, ők tavasszal a vetést az átlagosnál később végezték el – április 20-a környékén, így vetés után kaptak csapadékot, ami akkor jót tett a növénynek. A napokban járta körbe a területüket, úgy látja, tíz százaléka a szemeknek még nem érett, így ha marad a meleg – márpedig az előrejelzés nagy lehűlést nem ígér –, két hét múlva kezdik el a betakarítást. A hozam nem rossz – most így látja a szakember – hektáronként 3 tonna fölött alakulhat.

A termény egy részére kötöttek szerződést még hónapokkal ezelőtt, tonnánként 150 ezer forintra, ami akkor jó árnak tűt, hiszen tavaly 130 ezret adtak érte. Igen ám, de most a gyenge termés miatt tonnánként 175 ezer forintot, plusz bonifikációt adnak a felvásárlók.

Krieser János elmondta, nem tervezik a napraforgó szárítását – noha van saját szárítójuk, tárolójuk –, ezt a munkát elvégzi a nap.

Biztonságos, ha van szerződés a terményre

Szilágyi Tibor bátaszéki családi gazdálkodó is vár még a napraforgó betakarításával pár napot. Úgy látta, hogy a kukoricánál jobban bírta a napraforgó az aszályt és a hőséget is. De összességében nem az idei lesz a csúcsévük, tette hozzá. Szárítójuk, tárolójuk nincs, emiatt is várnak a növény vágásával. Kukoricából már kombájnoltak egy darabot, mert „vizesen" kérte a felvásárló. Akkor kezdik majd a napraforgó betakarítását, ha lesz hová szállítani. A termény egy részére kötöttek szerződést, nyilván kisebb összegre mint amit most kínálnak, de tavasszal nehéz eldönteni, hogyan alakulnak majd az árak a nyár végére, és mennyi termés lesz az adott kultúrából. Így mindenképpen biztonságosabb, ha van szerződés, tette hozzá Szilágyi Tibor.