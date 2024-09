Keleti háromszög alakult

Hogy hol történik mindez? A fővárosban mindenképp, de figyelemre méltó, ahogy Kelet-Magyarország ipari beruházásainak és autógyárainak megnyitását követte a vásárlási (és áremelkedési) trend is. A Debrecen–Kecskemét–Szeged háromszögre az eladások szempontjából a legnagyobb magyar franchise-hálózat, a Duna House elemzése is odafigyelt. Az Ingatlanbazárnál is csak megerősíteni tudják, hogy az idei év lakáskeresési és érdeklődési emelkedésében bizony Kelet-Magyarország diktálja a tempót. Igaz, ezekben a városokban tapasztalták a legnagyobb áremelkedéseket is. Minél több a befektetési vásárlás, annál jobban fog emelkedni az albérleti díj is, ez az oka annak, hogy nyáron épp e három vármegyeszékhelyen lett jóval drágább a bérlés.

Csokkönnyítés jön

Ami az őszi eladási piacot komolyan befolyásolhatja: a kormányzati kedvezményes hitelek (csok plusz, falusi csok, babaváró) új, könnyített feltételei épp augusztus 30-án jelentek meg a Magyar Közlönyben. A változások a folyamatos tb-elvárás időtartamát is csökkentik, de ami a legfontosabb, az eddigi 10 és 20 százalék helyett az egyéni vállalkozók és az őstermelők ezután a bevételeik 50 százalékát vehetik figyelembe a hitelelbírálásnál. Az új feltételek október elsejétől érvényesek, és ha ugyanaz a médiafigyelem övezi majd őket, mint az eredeti csok pluszt tavasszal, az megpörgetheti az eladási piacot.