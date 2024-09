Sorjáznak a médiából a jobbnál jobb tanácsok.

Csak ennyi?!

Magyarország egyik klímaügyekben véleményformáló szakértője (Ürge-Vorsatz Diána) nemrégiben egy előadáson azt találta mondani, hogy jól jegyezzük meg a 2024 évi nyarat, mert a jövőben ennél csak melegebb nyarak jönnek.

Ennyi!

Meleg van!

Nagyon meleg van!

Dögmeleg van!

… és nagy süket csönd! Amit néha-néha szakít meg a szokványos dadogás a vízivásról, meg a többi jótanácsról. Esetleg nem kellene a mindent is tudó kormányzati okosembereinknek a világháborús veszélyhelyzet átmeneti csillapodásának egy-egy rövidke időszakában elmagyarázni, hogy mi okozza ezt a dögmeleget? Hát a klímaváltozás, mondanák valószínűleg. És hát mi okozza a klímaváltozást, értetlenkednének az értetlenkedők. Hát erre már valami erősebbet kellene mondani, mert végül is ki kellene mondani azt, hogy az alapvető ok az a fékeveszett pénzügyi-ipari-fogyasztói rendszer, amely szétbarmolja a Föld ökológiai rendszerét és annak részeként a Föld éghajlati rendszerét is, amelyikben Mi élünk. 40.000 transznacionális cég, akik minden erejükkel a több és még több pénz megszerzésén munkálkodnak – persze közben termelnek és szolgáltatnak ezt-azt –, de az elsődleges céljuk, hogy minél több pénz termeljenek. 8 milliárd földlakó, akik többet robotolnak, mint a középkorban azért, hogy a rendkívül hatékony nagyipari gyártás minden hasznos és haszontalan termékét megvegyék: a család 2-3 autóját (lehetőleg SUV kategóriában), az estére eldobható kínai tornacipőt, vagy éppen a napelemes éjjeliedényt (természetesen éves szaldó elszámolással). Eközben az alapanyagok bányászata, a termékek gyártása és használata, majd hulladékká válásuk során töméntelen szennyezőanyag keletkezik: országrésznyi szemétszigetek az óceánokon, elszennyezett felszíni és felszín alatti vizek (ebből kellene egészséges ivóvizet előállítani!), tönkre vágott termőtalajok, tápanyaghiányos, beteg élelmiszerek előállítására (beteg élelmiszer=beteg ember), és a légkör üvegházhatású gázokkal történő telepumpálása.