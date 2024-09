Azt gondolhatnánk, hogy a gázellátás körüli bizonytalanságok miatt megnő a tűzifavásárlási kedv, kezdődik a bespájzolás. De nem, mert a bespájzolás már megtörtént korábban, amikor hatósági áras volt a termék. Nézzük most meg ezt a dolgot a másik oldalról, azaz ne a fogyasztók szemszögéből! Hogyan élték át az elmúlt éveket a szolgáltatók?

Fotó: A szerző fotója

A Gemenc Zrt-től a következő információt kaptuk: – Az elmúlt években a társaság termékei iránti kereslet hektikusan változott. A koronavírus-járvány hatására 2020-ban drasztikusan visszaesett a kereslet, ez a negatív körülmény még a 2021-es évben is fennállt. Ezt követte egy fapiaci emelkedés, melyben természetesen erőteljesen érződött az energiaválság miatt a kormány által meghirdetett lakossági tűzifaprogram. Ezen időszakban a kereslet jelentős mértékben megemelkedett a szokásoshoz képest. A társaság ekkor nemcsak a saját működési területén elégítette ki a vevői igényeket, hanem, átszállításokkal más állami erdészeti társaságoknál is besegített. A program végrehajtása érdekében nem kellett külön erdőterületet letermelni, a hatóság által jóváhagyott erdőtervi lehetőségekben meghatározott mennyiségeket sem használta ki teljes egészében a társaság.

Tehát fa volt és van bőven, a viszonteladók, a tüzépesek viszont pórul jártak, mert ők nem jutottak hatósági áras fához (csak a magánszemélyek). Drágábban meg ki vett volna tőlük?

Borda László tolnai vállalkozó mondja: – A covidos időszakban szinte minden leállt, fához is alig lehetett jutni. Az enyhe telek se kedveznek nekünk, 30-40 százalékos keresletvisszaesés is előfordul emiatt. De ami igazán megfogott minket, az az államilag finanszírozott fa volt. Mi állami erdészetektől nem szerezhettünk be tűzifát, csak maszekoktól, piaci áron. Miközben jónéhányan, a fával soha nem fűtő rokonaik nevére is bevásároltak a dotált kínálatból. Úgyhogy most csekély az igény, mert feltöltöttek az otthoni tárolóhelyek.