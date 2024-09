Szeptember elején befejeződött a szántóföldi öntözési szezon. Krekó György, a Mözsi Öntözőfürt Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta: az általuk üzemeltetett rendszert összesen három területen vették igénybe. A szedresi dinnyetermesztők június 11-én kezdtek öntözni mesterséges tározókból, csepegtető öntözéssel, 14 hektáron. A Mözsi Mezőgazdasági Kft. június 24-től, a szezonban négy alkalommal öntözte meg 72 hektáros cukorrépatábláját. Egy magántermelő pedig 11 hektárnyi kukoricát öntözött.

Két évvel ezelőtt megérte öntözni a kukoricát, mert jó ára volt Fotó: Shutterstock

Inkább csak kármentésre volt jó

Az öntözőfürtnek 366 hektár kiszolgálására volt engedélye, ehhez képest összesen 97 hektáron vették igénybe a szolgáltatást. A szezon során 120 ezer köbméter vizet emeltek ki a tolnai Déli-holtágból, de több mint kétszer ekkora mennyiségre lett volna szabályos lehetőség. Az öntözőrendszer kihasználtsága tehát korántsem mondható jónak, azzal együtt, hogy Krekó György szerint idén a korábbiakhoz képest többet öntöztek a gazdálkodók.

– Tavaly nagy különbség volt az öntözött és az öntözetlen cukorrépánk között, meghálálta az öntözést ez a növény. Hogy idén miként alakul, még nem tudni, de én nem számítok kiemelkedő eredményre – mondta lapunknak Márton Antal, a Mözsi Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője. Scheidler János, a kft. termelésvezetője is hasonlóan vélekedett. Mint fogalmazott, idén inkább csak kármentésre volt jó az öntözés, amivel legalább életben tudták tartani a cukorrépát. Az ok az extrém, hosszan tartó hőség, amivel szemben az öntözés sem tudott csodát tenni.

A birtokviszonyok is számítanak

Ezzel együtt lényeges kérdés, hogy ha van valamennyi víz és a csatornarendszer is rendelkezésre áll, vajon miért nem vonnak be az öntözésbe nagyobb területeket, más növénykultúrákat a gazdálkodók? Az öntözés nyilvánvalóan gazdaságossági kérdés. Ezt pedig több tényező is befolyásolhatja, akár a birtokviszonyok is. A Mözsi Mezőgazdasági Kft. zömében bérelt földeken gazdálkodik. Az öntözést mobil, öntöződobos berendezésekkel végzik, amelyek mozgatásának viszont jelentős a munkaerőigénye, ami tovább drágítja az öntözést. Léteznek korszerűbb, fix telepítésű, távvezérlésű, önállóan működő – és mindezek miatt természetesen jóval drágább – berendezések is, amelyeket viszont csak saját tulajdonú földeken érdemes telepíteni. A bérelt területeken kockázatos ilyesmire beruházni, hiszen előre nem tudható, hogy hosszabb távon is lesz-e lehetősége a kft-nek azon a helyen gazdálkodnia.