Egyre népszerűbbek a termelői piacok, Tolna vármegyében is szaporodik a számuk. Bárdos Viktor őstermelő, kistermelő volt a főszervező – az ő alkotása a janchili szósz – elmondta, többen tartottak attól, hogy az időjárás közbeszól – bár nagyon kellene már az eső – ezúttal nem bánták, hogy nem jött be az előrejelzés.

Idén is megteltek Alsónyék utcái eladókkal és vásárlókkal, sikeres volt a termelői piac

Fotó: Mauthner Ilona

A környékbeli településekről is jöttek érdeklődők és árusok is, így a Balaton-felvidékről, az Alföldről is. A kínálatban szerepeltek fürjtojásból készített száraztészták, gyümölcslevek, méhészeti termékek, mézeskalácsok, füstölt hús termékek, itt volt az ország legjobb szörpkészítője is, lekvárkészítők, csokisok, aszalt gyümölcs készítők, chiliszószok, savanyúságok, házi kolbász, házi sonka, kézzel varrott játékokat készítők, és még sorolhatnánk.

Bárdos Viktor elmondta, sikerült elérniük, hogy ne legyen helypénz, a termelőknek ez ne kerüljön költségbe. Szerencséjük van, mert a nyéki önkormányzat sem kér pénzt a terület használatáért.