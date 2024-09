Ők alkotják az Y generáció egy részét, 1980–1994 között születtek, jelenleg 29–43 évesek. Rugalmasak, mobilak, szeretik a kihívásokat, a változatosságot. De az 1995–2009 között született Z generáció idősebbjei között is találni bevállalósakat. A digitális bennszülöttnek nevezett korosztályra egyébként is jellemző a kötetlen munkaidő szeretete, a munkavégzés szabadsága, az online vásárlás, a pénzügyi tudatosság. Persze a nagy utazásnak idővel az esetükben is vége lesz; hazatérve mégiscsak lakásra cserélik a sokat látott lakóautót, tapasztalatukat pedig kamatoztathatják a munkaerőpiacon.