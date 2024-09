Azok, akik életük során több uniós országban is dolgoztak, akár az összes érintett országban is szerezhettek nyugdíjjogosultságot. A nyugdíj kiszámítása ebben az esetben nem egyszerű: országonként eltér a nyugdíjkorhatár, és a bürokratikus utat is végig kell járni. Kérdés tehát: mennyi nyugdíjra számíthat, aki külföldön is dolgozott?

Mennyi nyugdíjra számíthat, aki külföldön is dolgozik, és számít-e, melyik ország az érintett?

Mennyi nyugdíjra számíthat, aki külföldön is dolgozott?

A nyugdíjigénylés ebben az esetben nem olyan egyszerű. Abban az országban kell a nyugdíjkérelemmel a hatósághoz fordulni, ahol éppen él vagy ahol utoljára dolgozott. Ha esetleg soha nem dolgozott abban az országban, ahol a kérelem benyújtásakor él, akkor a lakhelye szerinti ország továbbítani fogja a kérelmét annak az országnak, ahol legutoljára dolgozott.

Az Európai Unióban nyugdíj szempontjából a következő az alapelv: A tagállami nyugdíjrendszerekben megszerzett szolgálati időket figyelembe kell venni a nyugdíjmegállapítás során.

Az ellátásra való jogosultság és az ellátás összege szempontjából felmerült lényeges biztosítási tényeket úgy kell figyelembe venni, mintha azok az ellátást megállapító tagállam területén, vagy biztosítási rendszerének hatálya alatt következtek volna be.

A nyugdíjmegállapító hatóságok a nyugdíj összegének meghatározásakor kettős számítást végeznek.

Az adott ország szabályait követik az összeg megállapításánál

Az első számítás során a nyugdíj összegét kizárólag a biztosítási idő szerzése szerinti országok szabályainak figyelembevételével határozzák meg.

Vagyis először kiszámítják a nemzeti szabályok szerint járó ellátást az adott tagállamokban szerzett biztosítási szolgálati idő és átlagkereset, járulékalap, nyugdíjjóváírás alapján. Ez a nemzeti vagy független ellátás.

A második számítás úgy történik, hogy az adott országban szerzett biztosítási idő és az összes megszerzett biztosítási idő arányában állapítják meg a nyugdíj összegét.

Vagyis e számítás során először meghatároznak egy elméleti nyugdíjösszeget, amennyi a nyugdíj összege akkor lenne, ha az igénylő a valamennyi érintett tagállamban szerzett, összegzett szolgálati idejét mind a számítást végző tagállamban szerezte volna, majd ezt követően ennek az elméleti nyugdíjösszegnek kiszámítják egy olyan arányú részét, ahogyan a számítást végző tagállamban szerzett szolgálati idő az összes szolgálati időhöz aránylik. Ez az időarányos nyugellátás.