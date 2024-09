A másik oka annak, hogy nem kell idén annyira a szőlő, mint egy másik évben az, hogy idén összeértek a fajták, gyakorlatilag három hét alatt lezajlott a szüret, a feldolgozók kapacitása is véges volt, így nem tudtak egyszerre több szőlőt fogadni. Akinek nem volt előre szerződése a feldolgozókkal az rosszul járt az idén.

A szekszárdi borvidéken minőségi szőlő terem

– A héten mi is befejezzük a szüretet, mondta Mészáros Péter szekszárdi borász. A saját ültetvényeinken szedtük le a termést, és valamennyit vásároltunk hozzá, mint minden évben. Előre megbeszélt, jól bejáratott kapcsolataink vannak a szőlőtermelőkkel. – Sajnos mi is hallottunk arról, milyen nehéz helyzetben vannak idén a szőlőtermelők. Rendkívül alacsony áron veszik tőlük a termést, 110 - 120 forintról hallani. Főleg az alföldi feldolgozók vásárolnak itt a termelőktől, és hiába igaz, hogy a szekszárdi borvidéken minőségi szőlő terem, ebből pedig minőségi bor készül, nekik pedig inkább az alacsony ár a fontos. Ami egy alföldi termelőnek megéri – termel bianka szőlőt, amit kétszer megpermetez, kevesebb pénzt fordít rá, mint az itt élők, és terem hektáronként 200 mázsát. Nekik még 100 forintért is megéri ezt eladni. Ellenben a szekszárdi borvidéken termelt kékfrankos, vagy cabernet, hektáronként 70-80 mázsát terem, legalább nyolcszor permetezték, többet költöttek rá, mint az alföldiek, kiváló minőségű. De ez az árában nem látszik. Sajnos egyre több termelőtől hallani, hogy kivágja a szőlőjét, mert nem éri meg vele foglalkozni.

Egy alföldi feldolgozó vette meg a szőlőt, ígérte, még az idén fizet

A bátai szőlőtermelő, Kocsis János és családja 45 hektáron termelnek több fajta szőlőt, mind eladják, nincs feldolgozójuk. Ők a szerencsésebbek közé tartoznak, mert egy alföldi feldolgozó felvásárolta a termést. Évek óta vele kötnek üzletet.

– Bruttó 120-130 forintot kaptunk kilójáért, mindegy milyen volt a fajta. Igaz, még nem fizették ki, de ígéretet kaptunk, hogy még az idén megkapjuk a pénzünket. A területünk háromnegyedét – ez új telepítés – traktorra felszerelt locsolóval öntöztük. Meg is látszott ennek az eredménye.