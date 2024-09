A háztartások nagy részében magas a páratartalom, ami – csakúgy, mint a rosszul szellőztetett ingatlanoknál – penészedéshez vezethet. A dohos, rossz levegőminőség nemcsak a komfortérzetre hat rosszul, hanem az egészségre is.

Őszi, téli párátlanítás

A hidegben sokkal kevesebbet szellőztetünk, emiatt a penész könnyebben megül még az egyébként jól szellőző helyiségekben is. A klímaberendezés páramentesítő funkciója (dry mód, vízcseppjel) ennek megelőzésére is kiváló, típustól függetlenül valamennyi berendezés alkalmas erre. Ilyenkor nem hűt és nem is fűt, csak a helyiség levegőjét szárítja ki. Ahol extrém magas a páratartalom, folyamatosan működhet. Egyes típusok központi szellőztetésre is kiválóak, ezeknél a beltéri egység légtechnikai csövet és szűrőt is tartalmaz, és használatakor friss levegőt juttat a lakásba.

Nyár végi karbantartás

Persze nyár végén ne feledkezzünk meg a klímakarbantartásról sem! Ideális esetben kétszer, a nyári hűtési és a téli fűtési szezon végén ajánlott szakemberrel elvégeztetni az eszköz tisztítását, karbantartását. Ezzel megelőzhető a berendezésben elszaporodott, egészségre káros hatású gombák, baktériumok levegőbe, majd tüdőbe jutása. Ne feledje: az ötéves garancia feltétele a minimum évente egyszer, a hivatalos szerviz által elvégzett és dokumentált karbantartás.

A porszűrő kimosását azonban mi magunk is megoldhatjuk; ezt érdemes pár hetente elvégezni, főleg, ha naponta bekapcsoljuk a poros belvárosi környezetben használt klímát. A büdös, kellemetlen szagot árasztó, csöpögő eszközt azonban ne mi próbáljuk megjavítani, hívjuk ki a szakembert, tanácsolja Nagypál Norbert, a Dél-Alföldi Klíma Kft. értékesítője.

Kemény telekre is

Ha csak a fűtés rásegítésére szánjuk a klímát, például tavasszal és ősszel, amikor még nem éri meg bekapcsolni a gázkazánt, arra a legtöbb típus megfelel. De a kimondottan fűtésre optimalizált géppel a legkeményebb teleknek is nekivághatunk; ezt direkt a mínuszokra tervezték, mínusz 20-30 Celsius-fokig tökéletesen és hatékonyan működik. Ott hasznos, ahol mondjuk a gázfűtés hiányzik a lakásból.