A következő néhány hétben dől el, hogy a termelők hogyan futnak neki az őszi vetéseknek és ezáltal a következő szezonnak. Ha lesz is eső - ezt ígérik a következő napokra - biztos, hogy változtatni kell az eddigi gyakorlaton. Jelenleg veszélyben a repce vetése, ha szeptember végéig nem sikerül ezt elvetni, akkor erről a terményről már le kell mondani.

Veszélyben a repce vetése, sürget az idő

- A talajt előkészítettük a vetésre, várjuk az esőt, hogy egyből vetni tudjuk utána a repcét – mondta Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. Ha legalább 15 - 20 milliméternyi csapadékot nem kap a területünk szeptember 20-ig, akkor ezt követően a repcét már nem érdemes elvetni, mert nem lesz kellő vastagságú a növény szára. Kicsi a mag, könnyen kiszárad.

– Még a vetőmagot sem vettük meg, nem kockáztatunk. Akkor visszük el a kereskedőtől és csak annyit, amennyit elvetünk, ezt a rendszert már ők is kénytelenek voltak elfogadni. Sok gazdálkodó cselekszik így.

Javában vágják a napraforgót és a kukoricát is

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az Agrárszektornak úgy nyilatkozott, ha megjön végre a csapadék, akkor a termelők azt követően fognak kalkulálni, hogy a lehetőségeikhez mérten mihez kellene nyúlniuk, mit kellene vetniük. Az őszi kalászosok esetében október közepéig, második feléig van még idő arra, hogy az időjárás és ennek nyomán a talajviszonyok megváltozzanak. Egyedül az őszi káposztarepce vetése a sürgető, amit jó esetben szeptember harmadik, negyedik hetében el kellene kezdeni.

Jelenleg a napraforgó betakarítása zajlik nagy ütemben, és idén a kukorica is szokatlanul korán kész lesz.

Krieser János elmondta, náluk a napraforgó betakarítása zajlik, a területük negyven százalékán áll még a növény. Az eredmény a vártnál is gyengébb, sajnos hektáronként még a 3 tonnás átlagot sem fogják elérni. A kukorica betakarítása legtöbb településen be is fejeződött, ott is siralmasak az eredmények.

Egyre inkább szükségessé válik a szántóföldek öntözése

Az idei év tapasztalata az, hogy át kell alakítani a vetésszerkezetet. Az olyan területeket, amelyek nem annyira jövedelmezőek, érdemes kihagyni és ezáltal növelni a termésátlagokat. A gyengébb területek rendszerint veszteségesen termeltek.