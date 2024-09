Az illegális otthoni sütés egyre gyakoribb jelenség Magyarországon. Számos hátulütője van, mégis népszerűek a hobbicukrászok feketén kínált finomságai. Tolna vármegyében különösen jellemző ez a tendencia, hiszen az emberek gyakran olcsóbb, házias ízvilágú süteményeket keresnek, amelyeket – a megkérdezettek szerint – a hivatalos cukrászdákban nem mindig találnak meg. De miért ilyen népszerűek az otthoni hobbisütők, és ami még fontosabb, milyen kockázatokat rejt magában a „feketén vásárolt sütemény”?

A zugcukrászat sok problémát vet fel, de nagy rá a vásárlói igény (Illusztráció: Facebook)

Az otthonsütők vonzereje: házias, olcsó és elérhető

Sokan, akik már vásároltak otthon sütőktől, kiemelik, hogy nemcsak olcsóbban jutnak hozzá a süteményekhez, hanem az ízük is sokkal közelebb áll ahhoz, amit háziasnak tartanak. Egy Szekszárdon élő vásárló így nyilatkozott: „Az egyik ismerősöm ajánlotta, hogy van egy hölgy a környéken, aki fantasztikus tortákat süt és olcsóbban, mint a cukrászdában. Kipróbáltam, és azóta is tőle rendelek, mert egyszerűen finomabb, mint amit máshol kapok.” Egy másik vásárló a rugalmasságot emelte ki: „A lagzinkra rendeltünk süteményeket egy ismerőstől, mert ő olyan házi süteményeket is készített, amilyeneket a cukrászdában nem kaptunk volna meg. Nagyobb mennyiségben tudtunk rendelni, és külön kérésre a család régi receptje alapján sütötte meg a tortát. Ez nagyon szimpatikus volt.”

A közösségi médiában terjedő hobbi cukrászat

A közösségi oldalakon egyre több hobbi cukrász csoport alakul, ahol az otthon sütők torták és sütemények fotóit osztják meg, gyakran azzal a megjegyzéssel: „családnak készült, nem vagyok cukrász". Ez a kijelentés sok esetben csak álca arra, hogy elkerüljék a hatóságokat. Olvashatunk olyan szakmaiatlanságot tükröző kérdéseket is, amelyek élelmiszer-biztonsági szempontból komoly kockázatot vetnek fel. Néhány megdöbbentő példa, amitől a képzett cukrászok haja égnek áll: „Ha szombaton lesz az esküvő, de nincs időm sütni a héten, lefagyaszthatom a tortát?” vagy „Megcsinálhatom szerdán a tortát, ha a születésnap csak vasárnap lesz?” Még a krémek fagyasztására is gyakran érkezik érdeklődés: „Lefagyaszthatom a tejszínes krémet?” Egy hivatásos cukrász szerint ezek a kérdések egyszerűen elképesztőek. – Ezeket a süteményeket gyakran napokig nem megfelelő körülmények között tárolják, az alapanyag származási útjáról, tárolásáról és kezeléséről pedig fogalmuk sincsen. Mindez komoly egészségügyi kockázat jelenthet a fogyasztóknak – figyelmeztet a cukrász.