A Központi Statisztikai Hivatal foglalkoztatási- munkanélküliségi adatokat is közzétett Tolna vármegye vonatkozásában. Honlapjukon ismertetik, hogy a munkanélküliségi ráta 2024 második negyedévében Tolna vármegyében 7,2 százalék. A foglalkoztatási ráta ugyanebben az időszakban 65,9 százalék. Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozás idén június 30-án Tolna vármegyében: százhetvenhat. A havi nettó átlagkereset Tolna vármegyében 397 203 forint, azaz közel négyszázezer forint.

A havi nettó átlagfizetés 2024-ben négyszázezer forinthoz közeli összeg, ez a nyugdíjasok számára is iránymutató

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW

Négyszázezer forint közeli

Szekszárdi családapa lapunknak elmondta, hogy a közel négyszázezer forint havi nettó átlagkereset szerinte nem kevés, de nem is sok. A foglalkoztatottságról is kérdeztünk Tolna vármegyeieket. Szekszárdi férfi munkavállaló ismertette, hogy volt már dolga a munkaügyi központban, de nem jutott előre. Rossz tapasztalatai miatt inkább az internetes munkaközvetítő irodák által felajánlott lehetőségek között böngészett. Azt tapasztalta, hogy gyorsan jó és megbízható munkához jutott. Tolna vármegyei családanya elmondta, hogy már több mint húsz éve biztos munkahelye van, emiatt egyáltalán nem is érdekli a foglalkoztatás - munkanélküliség témája.

Munkaerőpiaci mutatók

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdaságilag inaktívak közül többen megjelentek a munkaerőpiacon, a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is emelkedett. A legjobb munkaerőpiaci mutatókkal a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest vármegye rendelkezett, ahol a foglalkoztatás és a munkanélküliség aránya is a legkedvezőbbek közé tartozott. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben ezzel szemben az alacsony foglalkoztatottsághoz magas munkanélküliség társult. Az idei év első félévében a nettó átlagkereset tizennégy százalékkal emelkedett, a leginkább Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (17,7 és 17,4 százalékkal), a legkevésbé Győr-Moson-Sopron, Vas és Heves vármegyében, valamint a fővárosban (11,6–13 százalék közötti mértékben), tudatta a KSH. Az idei év első negyedévében a havi nettó átlagkereset 368 674 forint volt, erről itt olvashat.