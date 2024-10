A szakértők hozzáteszik, hogy egy új mezőgazdasági stratégiát minél előbb ki kell alakítani, hogy elkerülhető legyen a szektor elhagyása.

A jövőben a gazdáknak csak kisebb csoportja kapna támogatást

Dömötör Csaba, fideszes EP-képviselő ezzel kapcsolatban hívta fel a figyelmet arra, hogy a dokumentumban világosan szerepel, hogy ki akarják vezetni a területalapú agrártámogatásokat: a rendszert úgy változtatnák meg, hogy a jövőben a gazdáknak csak kisebb csoportja kapna támogatást. Továbbá az is szerepel az állásfoglalásban, hogy vissza kell fogni a húsfogyasztást, és Dömötör Csaba szerint nem biztos, hogy erről egyeztettek a gazdákkal.

Számos nehézséggel kellett eddig is szembenézniük a gazdáknak

A NAK Tolna vármegyei elnöke, Vendégh Edit arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrárszektor helyzetét csak az elmúlt tíz évben számos külső körülmény nehezítette. Ezek közé sorolta a példátlanul aszályos 2022-es évet, a 2023-as alacsony felvásárlási árakat, továbbá az idén is jelentkező rendkívüli szárazságot, ami alacsony felvásárlási árakkal párosult.

A területalapú támogatások kivonása rendkívül nagy visszaesést eredményezne a mezőgazdaságban, mivel igen nagy tőkekivonást jelentene – emelte ki a kamarai vezető, aki szerint ennek hatását nemcsak a gazdálkodók éreznék meg, hanem a mezőgazdaságra épülő szektorok is, mint például a mezőgép-, növényvédőszer-, műtrágya kereskedelem.

Az unió két ok miatt is fizet területalapú támogatást a gazdálkodóknak. Egyrészt, mert az európai mezőgazdasági üzemek jövedelme átlagosan jelentősen elmarad más gazdasági ágazatok szereplőinek jövedelmétől, és ezt kompenzálják. Ennek köszönhető, hogy a gazdák megművelik azokat a területeket is, melyek nem igazán jó termőképességűek, valamint, hogy Európa élelmiszer ellátása biztosítva van, és szigorú szabályok mellett megtermelt, jó minőségű élelmiszer kerül az asztalokra. A másik ok, hogy a gazdáknak a termelés során be kell tartani az unió által előírt környezetvédelmi szabályokat, melyek sokkal költségesebbé teszik a gazdálkodást, mint más, unión kívüli országok esetében.