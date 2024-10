Aki időben elkezd gondoskodni önmagáról, az évek során olyan nagyságú összeget halmozhat fel, ami biztosíthatja az időskori megélhetését. A napokban elvégzett kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, az eredményeiről a Portfolión megjelenő cikkekben folyamatosan számolnak majd be. A kutatásban arra keresték a választ, hogyan készülnek az érintettek arra, hogy az első nyugdíj jóval kevesebb lesz, mint az utolsó fizetés volt.

Az első nyugdíj jóval kevesebb lesz mint az utolsó fizetés volt, érdemes előre gondoskodni magunkról

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW

Az első nyugdíj jóval kevesebb, mint az utolsó fizetés

A kérdéssel kapcsolatban a környezetünkben mi is kutakodtunk. Egyik női olvasónk három hónap múlva lesz nyugdíjas. Értelmiségi pályán dolgozott egész életében, és gyakorlatilag a negyven éves munkaviszonyát elérte, így élt a kedvezményes lehetőséggel, és az öregségi nyugdíjkorhatár előtt lehet nyugdíjas.

– Nem tudom, milyen lesz majd az az állapot, a nyugdíjam alig lesz több, mint a fizetésem fele. A hiányzó összeget pótolni tudom különböző eddigi megtakarításokkal: önkéntes nyugdíjpénztári tag vagyok, van nyugdíj biztosításom, az előbbin 800 ezer, az utóbbin 3 millió forint körüli összegre számíthatok. A férjem rokkant nyugdíjas, jövőre lesz majd saját jogú nyugdíjas, akkor valamivel több pénzt kap. A megtakarításokkal egy darabig elleszünk, de hogy mi lesz ha az elfogy? Fogalmam sincs. Eddig a két felnőtt lányomat is tudtam segíteni, van három unokám. Majd spórolunk, nincs más lehetőségünk. Csak az egészségügyre, műtétekre ne kelljen költeni, mert akkor nagyon kevés lesz a megtakarításunk.

Egy másik – szekszárdi férfi – olvasónk a következőkről számolt be: – Nincs megtakarításom, fogalmam sincs hogyan lesz ezután. Februártól leszek nyugdíjas, a feleségem még dolgozik, így az ő fizetése még teljes összegű lesz. Majd amin tudunk spórolunk, ruhán, étkezésen, csak ne romoljon el a tévénk, mosógépünk, villanytűzhelyünk, és ne legyünk annyira betegek, hogy magánkórházba kelljen menni. A két fiam támogatására nem nagyon számíthatunk, ők is hónapról hónapra élnek. A számláinkat eddig mindig pontosan fizettük, remélem ez ezután is így lesz.