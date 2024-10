Tegyük a kezünket a szívünkre: ki ne szembesült volna a hűtőtakarítás közben a pénztárcát fájdító valósággal? A zöldségek egy része megadta magát a hűtő sötét zugában, a felvágottak szemetesedényért kiáltanak, és a maradék lasagne három nap után már színesebb, mint valaha. Mindez pedig nem csak hallucináció, a rideg számok ugyanis szintén ezt mutatják: évente 594 ezer tonna élelmiszerhulladék keletkezik a magyar háztartásokban, ebből 247 ezer tonna tiszta pazarlás.

Gyors fejszámolás és meg is van az eredmény, hogy fejenként évente 62 kilogramm élelmiszert dobunk ki, amiből 25,8 kiló elkerülhető lenne. A legnagyobb része pedig a figyelmetlenségből fakad: túl sokat vásárolunk, túl sokat főzünk, a maradékok pedig, szebb napokat is látva, elfeledve végzik a hűtő hátuljában. Az élelmiszerpazarlás környezeti szempontból is komoly gond, a globális üvegházhatású gázkibocsátás 8 százalékához járul hozzá.

Shoot4Earth: A filmesek is az élelmiszerpazarlás ellen kampányolnak

A fenti problémával már nemcsak a konyhában találkozunk, hanem a filmvásznon is. A Shoot4Earth 2024 nemzetközi filmes verseny egyik fő témája éppen az élelmiszerpazarlás volt. A szekszárdi Miklós Gábor és Kosztolányi Ferenc „Falatról falatra” című munkája nyerte el a magyar szekció díját. A mindössze egy perces rövidfilm zseniálisan mutatja be, hogyan hullik el nap mint nap az étel a konyhákban. Az alkotóknak 24 órájuk volt arra, hogy feldolgozzák a pazarlás problémáját.

Javuló trendek: A Nébih Maradék nélkül program sikerei

A számok ugyan riasztóak, az elmúlt években mégis javuló tendenciák figyelhetők meg. A Nébih „Maradék nélkül” programja 2016 óta követi nyomon a magyar lakosság élelmiszer pazarlását, és fontos eredményeket mutatott fel. Az első mérések alapján a magyarok fejenként 68 kiló élelmiszer hulladékot termeltek évente, amelyből 33,1 volt a tényleges pazarlás. Ez a szám 2022-re jelentősen, 27 százalékkal csökkent.

Ez a javulás különösen látványos a pékáruk esetében: 6 év alatt 60 százalékkal sikerült csökkenteni az elpazarolt kenyér, kifli és zsemle mennyiségét, de a készételek pazarlását is 25 százalékkal sikerült visszaszorítani. Mindezek ellenére a leggyakrabban kidobott élelmiszerek listáját továbbra is az ételmaradékok vezetik (10,06 kilogramm/fő/év), ezt követik a friss zöldségek és gyümölcsök (4,53 kilogramm/fő/év), majd a pékáruk (2,72 kilogramm/fő/év) és a tejtermékek (2,10 kilogramm/fő/év).