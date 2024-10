Az elmúlt évek piaci folyamatai, az ASP terjedése és az irreális európai állatjóléti „ábrándok” a sertéstartási kedv zuhanását eredményezték nemcsak Magyarországon, de az unióban is. Nemcsak a hízóállomány, de a tenyészállatok száma is csökkent, ami tartós negatív trendet jelez. Jelenleg a piacon hízókat keresnek, a malacokra most kevésbé van igény.

Hízókat keresnek, malacokat most kevésbé, de ez jellemző így az év vége felé haladva. Forrás: Fotó: MW-archívum

Hazánkban a legutóbbi számlálás szerint alig van 2,5 millió felett az állomány, a vágásszám is 4,2 millió alatt maradt tavaly. Az ágazatban egyre látványosabban folytatódik a koncentráció, de a kieső telepek helyett szerencsére modern telepek átadására is sor kerül.

Dr. Reibling József, a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója elmondta, a gondok ellenére nincs okuk panaszra a sertés iránti kereslet és a felvásárlási árak miatt. Bár ez utóbbi némi csökkenést mutatott az elmúlt hónapban, de még így is elégedettek lehetnek a termelők, mert a takarmány ára is elfogadható. Az élő sertés kilós ára 670-700 forint között alakul. Nagy segítség nekik, hogy a hazai vágóhidakon kívül Horvátországba is szállítanak. Míg tavasszal inkább a malacokra volt igény, most a hízósertéseket keresik, ami nem meglepő az év vége felé közeledve.

Dr. Reibling József elmondta, az idén folyamatosan fejlesztenek a telepen saját erőből. Az afrikai sertéspestis (ASP) Tolna vármegyében szerencsére még nem okoz gondot. Ennek ellenére folyamatosan védekeznek a betegség ellen.

A felvásárlási árak miatt nem panaszkodtak

A sertés felvásárlási árak egész évben a német ZMP (élő állat árfolyama) árat követték, így az év nagy részében a hasított félsertés kilójáért 2 eurót is adtak a felvásárlók a szerződéses kapcsolatokban. A hazai szabadpiaci árak pedig bizonyos esetekben ezt követték, hiszen tartósan keresleti pozíció alakult ki. Nem csak Európában, de hazánkban is átmenetileg sertéshiány volt tapasztalható, az exportpiaccal rendelkező feldolgozók a kevés sertés miatt nem is tudtak mindig teljes kapacitáson működni.