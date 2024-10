Hazánkban évente körülbelül félmillió végrehajtási ügy indul. A végrehajtási nyilvántartást vezető internetes oldalon jelenleg is számos ingó és ingatlan árverési hirdetmény olvasható. Elsősorban lakóházakat kerestünk, találtunk is nem egyet. Az ingatlan árverés jó üzlet annak is akinek van pénze és azt szeretné befektetni.

Ingatlan árverés: családi házak csak pár százezer forintért, érdemes böngészni a hirdetményeket

Forrás: Shutterstock

Ingatlan árverés: érdemes körülnézni

Tolna vármegyében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverési hirdetményei között 49 Tolna vármegyeit találtunk. Közülük legolcsóbb Bátán 500 ezerért egy épület, Udvariban, egy családi ház 600 ezer forintért, Tengelicen 700 ezerért, Decsen 2,2 millióért.

A legtöbb olcsó ingatlan nincs jó állapotban, költeni kell rá, de még a legolcsóbb ingatlannak is van udvara, kertje. Bonyhádon találtunk egy egészen vonzó családi házat, térköves udvarral, belterületen 24 millió forintért. Az épületet elnézve, a tulajdonosok felújításba kezdhettek – az ablaknyílások még üresek –, de elfogyott a pénzük, és valószínű, hogy a felvett hiteleiket sem tudják fizetni. Erre a családi házra november 29-én jár le a licitálás lehetősége.

Szekszárdon is találtunk a Cinka utcában egy mutatós családi házat, a licit ár 56 millió forint, illetve a Hermann Ottó utcában 17 millió 250 ezerért egy családi házat. Simontornyán 12 millióért családi házat, Pakson, egy társasházban 12,4 millióért egy lakást. Hőgyészen családi házat 24 millióért és sorolhatnánk még a településeket, ahol árverésre írtak ki ingatlanokat.

Jelenleg 2494 ingatlan vár arra, hogy árverésen gazdát cseréljen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverési hirdetménye is hasonlóan működik. Tolna vármegyére kattintva találtunk hirdetményeket Gerjenben, Kajdacson, Simontornyán, Értényben, Tolnán, Szekszárdon a Nyár utcában, Hőgyészen, Dunaföldváron, Nakon, Pincehelyen.

Ma Magyarországon 2494 ingatlan vár arra, hogy árverésen gazdát cseréljen. A legalacsonyabb összeget egy berkenyei egy 250 négyzetméteres területért kérnek, 9 ezer forintért kelhet el. Lakóházak között egy mélykúti ingatlan vezet, ennek 37 500 forint a kikiáltási ára. Természetesen érdekes lehet a legdrágább is, a fővárosban egy 1139 négyzetméteres telket, rajta 295 négyzetméteres lakóházzal közel 300 millió forintért lehet megvásárolni, míg az abszolút rekorder egy szombathelyi ipartelep, amit egy milliárd forintért kínálnak megvételre. Mauthner Ilona