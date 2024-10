– Húsz éve készültek el ezek a felajánlásra szánt közműves telkek, a gond az velük, hogy egy részük nagyon meredek helyen van, így például télen nehéz megközelíteni az épületet. Jelenleg a telek négyzetméterét 300 forintért kínáljuk, de van feltételünk: a területre beépítési kötelezettséget írunk elő, amikor eljut valaki a födémig, akkor egymillió forinttal támogatjuk. Bátaapáti jó helyen van, Szekszárd 20, Bátaszék, Bonyhád 15-15 kilométerre van, van helyben óvoda, alsó tagozatos iskola. Folyamatosan van érdeklődés a telkek iránt, de mi olyan embereket, családokat várunk, akik itt szeretnének életvitelszerűen élni – mondta a polgármester.

Egy forintért kínálják a telkeket Tolnanémediben

Mucsiban valamivel többen, mint ötszázan laknak. Eléggé hátrányos helyzetű a falu, mondta Orbán József polgármester.

– Sajnos nekünk arra nincs pénzünk, hogy támogatással ide csalogassuk a fiatalokat. Van óvodánk, jó a buszjárat, Hőgyész 9 kilométerre van. Megpróbáljuk élhetőbbé tenni a települést, több rendezvényt szervezünk, ez utóbbi az elmúlt években elmaradt. Vannak ingatlanaink, ezek olcsón megvehetők. Ha valaki – főleg fiatal család – felkeresne bennünket, hogy itt szeretne lakni, megpróbálnánk segíteni nekik.

Tolnanémediben már korábban is volt olyan kezdeményezés, hogy egy forintért kínáltak a faluban telkeket, mondta Vígh László polgármester. Sokan félreértették a felhívást és befektetési céllal volt aki jelentkezett is. A mi feltételünk viszont az, hogy legalább 10 évig életvitelszerűen lakjon itt az, aki ezzel a lehetőséggel él. Ezek a lakótelkek jó helyen vannak, víz, villany be van vezetve. Paks és Tamási tőlünk 30 kilométerre, Szekszárd 60-ra van. Egy Pest közeli településnek ez a távolság nem számítana soknak, de a vidéken élők kényelmesebbek – tette hozzá a polgármester.