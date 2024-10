A hazai tógazdaságokban megkezdődött a lehalászás, idén úgy tűnik az aszályos év ellenére lesz bőven hal. Igaz, visszaesett a halfogyasztás, így árat sem tudnak emelni a kereskedők, ennek eredménye az is, hogy a tavalyi áron vásárolják fel a halat a gazdáktól.

Megkezdődött a lehalászás, a termelők elégedettek az eredménnyel, így már biztosítva van a karácsonyi asztalokra szánt hal

Fotó: Mártonfai Dénes

Megkezdődött a lehalászás, telelőben a karácsonyi asztalra szánt hal

Tolna vármegyében sok kisebb-nagyobb halastó van, például Aparhant, Bonyhád, Váralja, Varsád, Szakadát, Attala és Őcsény környékén. Közülük a legnagyobb és legtöbb halastó Czikk László tulajdonában van Varsád környékén. A vállalkozás ágazatvezetője, Katics Márk elmondta, náluk javában tart a lehalászás, tíz tavuk van, így időben kell elkezdeniük a munkát. A tapasztalatuk az, hogy pontyból jó lett a termés, süllőből, csukából, harcsából gyengébb. Az időjárás kicsit melegebb volt az optimálisnál, de szerencsére az éjszakák hűvösek, így a tó vize visszahűlt. Viszont nagyon hiányzik a csapadék, október eleje óta nem esett mérhető mennyiség. Így a lehalászás után nem nagyon van mivel visszatölteni a tavakat – tette hozzá a szakember.

– A hal húsának minősége kiváló, gabonával etettük a pontyokat, illetve teljes értékű haltáppal. A kellemes tavaszi időnek – eső is volt, meleg is volt – köszönhetően volt bőven természetes táplálék is, ami a hal húsának ízén is érződik – mondta Katics Márk.

Széptölgyesen november 7-én kezdik el a lehalászást

A Bonyhád melletti Széptölgyesen november 7-én kezdik majd a lehalászást. A Pannónia Mezőgazdasági Zrt-nek, itt két halastava is van, a 10-20 hektáros nagy tavakban idén közepes „termésre" számítanak, mondta Fördős József ágazatvezető. Ennek oka, hogy idén csak feleannyi mennyiségű tenyészanyagot tettek a tavaikba. A halak minősége kiváló és a mennyiséggel is elégedettek.

Idén horgászegyesületeknek adják tovább a "termés" egy részét, további tenyésztésre, illetve halas üzletekkel van kapcsolatuk. Sajnos a visszaesett forgalom miatt felvásárlási árat nem tudtak emelni a kereskedők, pedig a termelési költségek nőttek. A halas boltok vezetői szerint, a tavalyi éves forgalom is tovább zsugorodott.