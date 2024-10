A szüret gyakorlatilag befejeződött. Néhány hektáron ugyan van még szőlő a tőkéken, de azok jövőjéről a termelők már döntöttek. Van, aki rajta hagyja, mert kiszámolta, hogy többe kerülne neki leszüreteltetni, mint amennyi pénzt kapna a felvásárlótól, és van, aki az aszúsodásban bízva később szedi majd le a gyümölcsöt. Addigra ürül majd a tartály is. A kérdés azonban sokkal bonyolultabb, a két kiváló borász is úgy gondolja, nem iszunk eleget, ezért nem fogy a bor és ezért nem kell a szőlő.

Nem iszunk eleget, nem kell a szőlő a szekszárdi borászoknak, vannak eddig felvásárlóként is megjelenő pincészetek, akik idén nem hogy nem vásároltak, hanem eladták a szőlőt - mondta Vesztergombi Csaba

Fotó: Makovics Kornél.

Nem iszunk eleget, de nem csak a Szekszárdi borvidéken

Aki csak szőlőt termel, nincs feldolgozója, az kiszolgáltatott a felvásárlóknak: az árban és a szüret időpontjának megválasztásában is. Ráadásul a Szekszárdi és a Tolnai borvidéken a borászatok többsége rendelkezik akkora ültetvénnyel, melyeken terem annyi szőlő, mely az éves borforgalmazásukhoz szükséges. Legfeljebb kisebb tételeket vásárolnak hozzá a kisebb szőlőtermelőktől – írtuk korábban.

– Ez így van, mondta Bősz Adrián borász, aki egyben a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának is elnöke. Az idei helyzetet nem könnyítette meg, hogy a nagyobb borászatok közül néhány, azok, akik saját ültetvénnyel rendelkeznek nem vásároltak, inkább ők is eladták a szőlőjük egy részét. Nyilván ennek az az egyik oka, hogy a borpiac szűkült, a bor népszerűsége csökkent. Hogy mi ennek az oka? Az megérne egy alaposabb elemzést.

– A másik gond a borvidéken, hogy a fehér borok irányába tolódott el a kereslet, a szekszárdi, zömében vörös boros termelők pedig elsődlegesen nem erre rendezkedtek be. De ez nem csak a mi problémánk, a vörös boros borvidékek is hasonló gondokkal küszködnek. A szőlő ára idén mindenhol alacsonyabb volt a vártnál – jó esetben 120-130 forint –, noha drágult a permetszer, a gépi munka. Szőlőmunkást alig találni, ha jönnek is, nagyon sokat kérnek, miközben a munkájuk minősége messze nem kiváló. Kiöregedtek azok, akik még hozzáértéssel dolgoztak. A fiatalok meg inkább más területen keresnek munkát maguknak.

A szőlő felvásárlási ára öt éve is ennyi volt, mint az idén

– Idén sok szőlőtermelő jelezte a hegyközségek felé, hogy szőlőt adna el, próbáltunk nekik annyiban segíteni, hogy ezeket a jelzéseket továbbítottuk a nagyobb feldolgozók felé. A szőlőtermelők megpróbálnának ugyan mindent gépesíteni – metszést, zöldmunkát, szőlő betakarítását kombájnnal –, de ehhez sok pénz kellene, amit egy tőkeszegény ágazatban nehéz megoldani. A szőlő felvásárlási ára öt éve is ennyi volt, miközben minden – vegyszerek, kötöző anyagok, gépek, alkatrészek, emberi munkaerő ára – szinte a duplája lett.