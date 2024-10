H5N1 53 perce

Terjed a madárinfluenza, vármegyénkben még nincs, de érdemes védekezni

Komoly gondot okozhat Tolna vármegyében is a madárinfluenza, különösen a H5N1 altípus, ha az állattartók nem készülnek fel időben az ellene történő védekezésre. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legfrissebb jelentése szerint ugyanis a madárinfluenza vírusa már Békés-; majd Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is megjelent. Sőt, vadon élő állomány esetében már Fejérben is találtak fertőzött egyedet.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Öcsödön a laboratóriumi vizsgálatok október elején megerősítették a vírus jelenlétét egy 2500 példányt számláló májhasznú lúdállományban, amelynek elhullásai miatt merült fel a gyanú. Az érintett állományt felszámolták, és a telep körül védőkörzetet alakítottak ki. Néhány nappal korábban pedig a Békés-vármegyei Füzesgyarmaton egy 25 ezres pecsenyekacsa állományt kellett madárinfluenza miatt felszámolni. Fontos, hogy a szárnyasokat zárt helyen tartsák a gazdák. Így lehet védekezni a madárinfluenza ellen,

Fotó: MW Archívum A madárinfluenza elleni védekezést hangsúlyozza a főállatorvos Dr. Jakab Zsigmond, Tolna vármegye főállatorvosa, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője portálunkhoz elküldött közleményében azt írta, hogy a madárinfluenza terjedése komoly aggodalomra ad okot. Amint írta: „Az, hogy milyen súlyossá válik a járvány, jelentős mértékben függ az állattartói fegyelmezettségtől, a járványvédelmi előírások folyamatos és következetes betartásától.“ A Nébih pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt héten igazolt esetek is bizonyítják, hogy a magas patogenitású madárinfluenza vírusa bárhol megjelenhet az országban. Mindennél fontosabb a megelőzés A madárinfluenza terjedésének megelőzése érdekében az állatartóknak szigorúan be kell tartaniuk a járványvédelmi előírásokat. Fontos, hogy a baromfiállományt zárt, biztonságos helyen tartsák, minimalizálva a külső környezeti hatásoknak való kitettséget. A higiéniai intézkedések, mint a rendszeres takarítás és fertőtlenítés, elengedhetetlenek az állattartó telepeken. A járművek és eszközök tisztítása szintén hozzájárul a vírus terjedésének megakadályozásához. Mindezek mellett fontos, hogy a baromfi etetésének és itatásának zárt helyen kell történnie, emellett a takarmányt és az alomanyagot is zárt helyen kell tárolni. Az elhullott vagy beteg madarak azonnali eltávolítása is elengedhetetlen a további fertőzések megelőzése érdekében.

