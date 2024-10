A hazánkban tapasztalható turisztikai konjunktúrát jól mutatja, hogy a személyhajók 857 ezer utast szállítottak, amely az előző évi rekord eredményt is 19 százalékkal haladja meg. A kompok fedélzetén pedig 1 millió 380 ezer utazót köszönthettek ez idáig, ami mintegy 27 ezerrel több, mint tavaly ilyenkor. Az év végéig pedig várhatóan a 2023. évi 1,4 milliós rekord is megdőlhet majd.

A BAHART egyik új, modern hajója (Fotó: MW)

Népszerűek az új kompok és katamaránok

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) kiemelkedő eredményei részben a települések között közlekedő menetrendi hajóknak köszönhető, amelyek 617 ezer utast szállítottak az idei szezonban. A legkedveltebb járatok 2024-ben is a Fonyód-Badacsony, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak voltak, amelyeken az új katamaránok, Tomaj és Balaton is közlekedtek. A Magyarország Kormányának több mint hatmilliárd forintos támogatásából megépített és idén márciusban átadott két-két új komp és katamarán a teljes szezon alatt rendkívül népszerű volt az utasok körében. Jól mutatja ezt, hogy a Fonyód-Badacsony útvonalon idén már közel 250 ezren utaztak, ami az előző évhez viszonyítva 20 százalékos növekedést jelent. Míg a legtöbb utast, szám szerint 140 ezret a Fonyód és Badacsony között közlekedő új Tomaj katamarán szállította a két part között.

A sikerekhez hozzájárultak a séta és nosztalgiahajók is, amelyekre összesen 195 ezer utas váltott jegyet, 50 ezerrel több, mint tavaly. A legnépszerűbb sétahajós, naplementés kikötők Balatonfüred, Keszthely, Siófok, Balatonlelle és Balatonalmádi voltak, míg a nosztalgiahajók közül a Helka, a Jókai és Kelén fedélzetéről gyönyörködtek leginkább az utasok a Balatonban. A bulihajókra Balatonbogláron és Révfülöpön, Siófokon, valamint Fonyódon és Badacsonyban szálltak fel a legtöbben, míg a gyerekhajók Keszthelyen, Balatonmáriafürdőn és Balatonlellén vonzották a legtöbb utast. A programhajókra összesen 29 ezren váltottak jegyet, a rendezvényhajókon pedig 14 ezer fő utazott idén.

Továbbra is folyamatosan nő a Balaton környéki aktív turisták száma, amit igazol az is, hogy idén a tavalyinál is 6 százalékkal több, mintegy 175 ezer kerékpárt szállítottak a BAHART hajóin.