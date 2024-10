Ma már ritka az ablakpárkányra terített újságpapíron száradó paradicsom-, paprika- és uborkamag látványa. Pedig nagyon praktikus, hiszen a jövő évi vetőmag megterem a veteményesben, méghozzá ingyen.

A nekünk bevált paradicsom magjait is érdemes megszárítani, eltenni jövő tavaszra

Fotó: Martina Unbehauen

Palántanevelde az ablakban

Az üvegtálban megszárított, majd papírzacskóban, száraz helyen vagy lezárt befőttesüvegben tárolt szemecskék akár 2–4 évig is elállnak, és megőrzik minőségüket. Ezzel nincs zsákbamacska: jövő tavasszal pontosan az kel ki a földből, amit szerettünk volna. Már februárban elvethetjük a begyűjtött magokat az ablakban tárolt, napos helyre állított palántázóedényekbe, ahol a paradicsom-, a paprika-, az uborkapalánta gyorsan szárba szökken, és könnyen átültethető a szabad földbe.

Még most sincs késő

Októberben lassan az utolsó zöldségek is kikerülnek a földből, közeleg a rotálás, a trágyázás időszaka. Aki szemfüles, a még termő paradicsom- és paprikatövekről leszedegetett termésből most is kikaparhatja a magokat, csakúgy, mint a főzőtökből, ami még ezekben a hetekben is terem. Arra ügyeljünk, hogy egészséges, termékeny tőről gyűjtögessünk! Abban felesleges bízni, hogy a komposztban vagy a termőföldben tavasszal kikelő paradicsompalánta ugyanazt a termést hozza az új évben, mint tavaly: a hatalmas, húsos paradicsomok helyett koktélparadicsom nagyságú bogyókkal lesz tele a kert.

Tök, paprika és bab

A tökfélék magjait legalább három hétig szárítsuk, a paprikamagokat a termés legérettebb állapotában gyűjtsük be; az sem baj, ha már a teljes növény száradófélben van. A babbal könnyű dolgunk lesz: várjuk meg, amíg teljesen kiszárad a hüvely, és azzal együtt szedjük le. Tartsuk száraz helyen, a tél folyamán bőven lesz időnk kifejteni, de ne várjuk meg, hogy a mag zsizsikes legyen. A kései uborka most begyűjtött magjával is kísérletezhetünk.

Évelő fűszerek

A sárgarépát, fehérrépát mostanában ajánlott felszedni. Mivel ezek kétéves növények, csak minden második évben szedhető róluk mag. Ilyen a zeller, a póréhagyma, a hagyma, a kelbimbó, a kelkáposzta is. Egyébként a sárgarépa, a paszternák, a petrezselyem, a retek, a mustárfélék, a saláták, az új-zélandi spenót, a babfélék, a tarlórépa öntermékenyülő növény, vagyis „saját magát” termékenyíti meg, rokon növények nem porozhatják, így biztos, hogy a mag fajtaazonos marad. Ugyanez igaz több fűszernövény – bazsalikom, borágó, borsikafű (csombor), kamilla, kapor, koriander, metélőhagyma, metélőfokhagyma, metélőpetrezselyem, oregánó – esetében is.