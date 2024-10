Az utóbbi néhány évben gyorsuló ütemben nőtt a külföldről érkezett vendégmunkások száma Magyarországon, Tolnán például vietnámi vendégmunkások dolgoznak. Ez azért is szembetűnő a helyi lakosok számára, mert a korábbi gyakorlathoz képest egyre többen érkeznek egzotikus, elsősorban ázsiai országokból. A vendégmunkások jelenléte nem valami ördögi, háttérhatalmi összeesküvés eredménye. Az oka prózai: kevés a használható magyar munkaerő. Nem arról van tehát szó, hogy „a külföldiek elveszik a magyarok munkáját”.

Vietnámi munkásnőt tanít be magyar kollégája a Tolnatext Bt. üzemében

Fotó: Németh István

Tolnán a három legnagyobb helyi foglalkoztató közül jelenleg az Interplus Kft. és a Tolnatext Bt. foglalkoztat ázsiai – Vietnámból érkezett – vendégmunkásokat. A munkaerőkölcsönzéssel is foglalkozó budapesti MBS Group Kft. ügyvezetője, Pintér Ádám lapunknak elmondta: áprilisban érkeztek az első vietnámi munkások, az Interplusnál jelenleg mintegy negyvenen, a Tolnatext-nél tízen dolgoznak. Várhatóan ez a létszám a közeljövőben nem fog változni.

Jellemzően vietnámi fiatalok érkeznek

Az ügyvezető arról is tájékoztatott, hogy a vendégmunkások több előzetes szűrésen, teszten vesznek részt, Magyarországra már úgymond „válogatott” munkavállalók kerülnek, akiknek munkavállalói engedélye alapesetben két évre szól, de van lehetőség hosszabbításra is. Jellemzően fiatalok jönnek, Tolnára is a 20-tól 35-40 éves korosztályhoz tartozó munkavállalók érkeztek. A 25 év alattiak motivációi között a „világot látás” is szerepel, míg vannak gyermekesek, akár házaspárok is, akik otthoni családjukat tartják el az itteni munkájukból. Magyarországi bérük az ottani kereseti lehetőségek többszöröse.

Pintér Ádám beszélt arról is, hogy cégüknek nem csupán a munkaerő kiközvetítése a dolga, fontos feladatuk a sok tekintetben igen eltérő szokásokkal, kultúrával rendelkező országokból érkezett vendégmunkások minél problémamentesebb társadalmi beilleszkedésének segítése. Megismertetik őket a Magyarországon honos közösségi szabályokkal (például a dohányzásra, vagy a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó előírásokkal), megmutatják nekik a helyi vásárlási lehetőségeket, szükség esetén orvoshoz viszik őket, tolmácsolást biztosítanak számukra, illetve a helyi és környékbeli látnivalókat, szabadidős lehetőségeket is bemutatják nekik.