Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. azzal a céllal kérte fel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget (NAÜ) az úgynevezett OSART vizsgálat elvégzésére, hogy a rendelkezésre álló legjobb tapasztalatok alapján tárhassák fel az erőmű üzemviteli biztonságának további javítási lehetőségeit. Az OSART egy önkéntesen igényelt megmérettetés, amelynek mércéje a NAÜ biztonsági szabványainak rendszere. A vizsgáló csapat elismerte a Paksi Atomerőmű elkötelezettségét a biztonságos és megbízható üzemeltetés mellett.

A paksi atomerőmű egy tizennyolc napon át tartó vizsgálaton esett át Forrás: Magyar Nemzet

A Paksi Atomerőmű mindig is aktívan vett részt a NAÜ immáron több mint 40 éves OSART programjában: 1988-ban – az akkori „keleti blokkban” – Magyarországon volt az első ilyen vizsgálat, amit 2001-ben, majd 2014-ben is elvégeztek (ezekhez a vizsgálatokhoz 1,5-2 év múltán egy úgynevezett utóvizsgálat is kapcsolódik, amelynek során a vizsgálatok során feltárt eltérések kezelésének hatékonyságát értékelik.).

Tizennyolc napig tartott az OSART vizsgálat

A 18 napig tartó OSART vizsgálat tíz területet ölelt fel: biztonságtudatos vezetés és irányítás, üzemeltetési tapasztalatok, oktatás és képzés, sugárvédelem, üzemvitel, vegyészet, karbantartás, balesetelhárítás, műszaki háttér, súlyos baleset kezelés; lefedve ezzel az atomerőmű szinte teljes működési spektrumát.

A NAÜ biztonsági irányelvein alapuló vizsgálatot lezáró jelentéstervezet több jó gyakorlatot is azonosított a Paksi Atomerőmű tevékenységében, ezeket később a szervezet tagságán keresztül a nemzetközi szakmai közvéleménnyel is megosztja.

A példaként állítható paksi megoldások közé sorolta a vizsgálat a reaktorblokkok hermetikus terei tömörségellenőrző- és javító programjának kidolgozását és alkalmazását; az atomerőmű közműhálózatainak, berendezés- és geodéziai adatainak, valamint 3D lézerszkenneléssel rögzített felmérési adatainak többféle platformon, grafikai fájlok formájában történő tárolását és megosztását; nem utolsó sorban pedig azt a Paksi Atomerőmű által kifejlesztett szoftvert, amely pontosan és megbízhatóan előre jelzi egy kiinduló műszaki eseményből bekövetkezhető fontos események (például zónakárosodás, reaktortartály meghibásodás, nagy korai kibocsátások) időzítését, valamint a súlyos baleseti paraméterek alakulását.