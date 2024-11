Az október 22-i első fordulóból továbbjutó csapatok összesen 5 versenynapon vesznek rész a második fordulóban. Egy versenynapon négy körben összesen 4 vármegye (illetve az utolsó versenynapon három vármegye és Budapest) legjobb csapatai mérkőztek meg a döntős helyekért. E héten, kedden volt a harmadik versenynap az ötből, ezúttal Tolnát bonyhádi középiskolások képviselték, illetve Pest, Nógrád és Heves vármegye csapatai versenyezhettek.

A bonyhádi középiskolások bejutottak a pénzügyi verseny döntőjébe

(Illusztráció: Shutterstock)

A bonyhádi középiskolások felkészülten jutottak a döntőbe

Ahogy az első forduló, úgy a második is az online térben zajlott – nagy különbség azonban, hogy a vármegyei megmérettetésen már nem csak online kvíz, hanem egy online szóbeli forduló is várt a csapatokra. A szóbeli fordulón ezúttal is villámkérdések várták a négyfős csapatokat, majd egy kifejtős kérdésre adott jó válasszal gyarapíthatták pontszámaikat a folytatásban. Az értékelésért ezúttal is egy felkészült szakemberekből álló zsűri volt felelős: a keddi versenynapon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Fundamenta Lakáskassza, a Magyar Biztosítók Szövetsége, valamint a Gránit Alapkezelő képviselői hallgatták meg a csapatokat.

Szoros megmérettetésben dőlt el, ki lesz döntős

Számos jól felkészült csapatot küldtek a versenyre a pedagógusok, így helyenként szoros megmérettetésen dőlt el, hogy az egyes vármegyei döntőkből kik jutottak tovább a december 10-én immár személyes részvétellel, a Budapesti Gazdasági Egyetemen megrendezett országos döntőbe.

Kedden a döntőbe jutott a Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium gárdája, csapatkapitányuk Csernik Nóra, a felkészítő tanár pedig Novák-Schattmann Tímea volt.