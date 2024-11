Az idén is szebbnél szebb fenyőfák közül válogathatnak a vásárlók a karácsonyi időszak előtt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös körképe szerint az aszály ugyan megviselte a fiatal ültetvényeket, hiánytól azonban ebben az évben sem kell tartani és a kiváló minőség is garantált. Sajtóközleményben tudatták, hogy a legszebb és legfrissebb fenyőkért érdemes felkeresni a termelői fenyővásárokat, ahol a szakemberek az egyes fajok tulajdonságairól és a helyes tartásról is tájékoztatják a vásárlókat. Az idén télen Tolna vármegyében is öt-tíz százalékkal lesz drágább a fenyőfa.

Fotó: Mindmegette/Shutterstock (a fotó illusztráció)

Drágább lesz a fenyőfa

A közleményben szerepel, hogy már csak néhány hét és a piacokon, tereken megjelennek az első fenyőfaárusok. Bár az aszályt a hazai fenyőfaültetvények is megérezték, elsősorban a kisebb fenyőknek okozott gondot a szárazság, hiánytól azonban ebben az évben sem kell tartani. A hazai termelők idén is bőséges kínálattal várják a vásárlókat. Buzás Márton kertfenntartással és kertépítéssel foglalkozó tolnai szakember lapunknak elmondta, hogy öt-tíz százalékos áremelés várható a fenyőfapiacon. Tolna-Mözsön lucfenyőt, nordmann fenyőt és ezüstfenyőt árusítanak majd, valamint lesz földlabdás fenyőjük is, amelyet tavaly tízezer forintos áron adtak. A múlt évi tapasztalatokról elmondta, hogy a legnépszerűbb fenyők a lucfenyő és a nordmann voltak.

Tömzsi, többágú fenyőfák

Buzás Márton szerint a vásárlóknak fontos, hogy milyen magas a fenyőfa, és sokuk kérése, hogy a fenyőfa tömzsi és minél több ágú legyen. Ugyanakkor vannak, akik kifejezetten a szabálytalan, ritka ágú fenyőfákat keresik. Általában házaspárok, gyerekes családok érkeznek fenyőfát választani, és jellemzően mindig a hölgyek mondják ki a végső szót. Az idei évben is lesz lehetőség fenyőfát vásárolni a mözsi malomnál.

A terveik szerint a fenyőfaszezon december hatodikán kezdődik, ezen a héten pénteken-szombaton és vasárnap lesznek nyitva. Az ezt követő hetektől pedig csütörtöktől vasárnapig, egészen december huszonnegyedike, szenteste délelőtt tizenegy óráig tervezik a nyitvatartást. Általánosan elmondható, hogy a fenyőfákért a legtöbben december huszadika és huszonharmadika között érkeznek. Akik vágott fenyőt vesznek, természetesnek veszik a vásárlást, és nem sajnálkoznak a kivágott fenyőfákon, tette hozzá.