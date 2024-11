Az iparkamara vezetőségének élén nemrég változás történt. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöki tisztét Parragh László helyett Nagy Elek látja el. A fővárosban zajlott le a tisztújító közgyűlés, ezen küldöttként volt jelen dr. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vezetőt a váltás okáról és a lehetséges változásokról kérdeztük.

Dr. Beréti Zsolt az országos iparkamara vezetésben alelnökként képviseli vármegyénket

Fotó: Ruip Gergő

– Úgy gondolom, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt időszakban jelentős eredményeket ért el – mondta dr. Beréti Zsolt. – Példaként említhetem a Széchenyi kártyát, a szakképzést, a különböző adó-jogszabályokat. Ezzel együtt is most úgy döntött az országos küldöttek kétharmada, hogy szükség van egy olyan frissítésre, ami elhozhatja a kamarai reneszánszot. Azaz, létre tud hozni egy olyan gazdasági támogató szervezetet, amelyik megalapozott véleményeivel és megállapításaival képes lesz a politikát, a kormányzatot segíteni a megfelelő döntések meghozatalában.

Iparkamara vezetés váltás: vármegyei hozadék

Hozzátette, hogy a váltásból Tolna vármegye már profitált is. Hiszen megszűnt az a „történelmi igazságtalanság”, melyből adódóan a Baranya-Somogy-Tolna alkotta régión belül Tolna vármegyének eddig nem volt pozíciója. Jelesül arról van szó, hogy egy régió egy alelnököt, egy ellenőrző bizottsági tagot és egy etikai bizottsági tagot delegál országos szintre. Szűkebb pátriánk azonban évtized óta nem részesült az említett pozíciók közül egyetlen egyben sem.

– Most viszont amellett, hogy országos elnökségi tag vagyok, vármegyénkből Schattmann Csaba az országos ellenőrző bizottságot, Krómer Krisztián pedig az országos etikai bizottságot erősíti – folytatta dr. Beréti Zsolt. – Ettől kezdve vármegyénk a korábbihoz képest erőteljesebb hangsúllyal képviselheti magát az országos kamarában és ennek megfelelően az ott meghozandó döntésekben is. Ezt én nagy sikernek könyvelem el, már csak azért is, mert ehhez a tisztes megállapodáshoz nem vezetett könnyű út.

Azt is elmondta lapunknak, hogy igen jó viszonyt ápol Nagy Elek elnökkel, emberi és szakmai szempontból egyaránt. Korábban közös projekt is fémjelezte korrekt együttműködésüket. Tehát a személyes és szakmai szimpátián túl is megvannak a lehetséges kapcsolódási pontok, ez pedig Tolna vármegyei összefüggésekben is biztató előjel lehet.