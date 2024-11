Már egy hónapja nem esett mérhető mennyiségű eső Tolna vármegyében, amit leginkább a gazdálkodók nehezményeznek. Még az a szerencse, hogy szeptember közepén, október elején volt bőséges mennyiségű csapadék, így kikelt az őszi búza és a repce is.

Kikelt az őszi búza és a repce is, de még mindig van bőven lábon álló kukorica a földeken

(Forrás: MW/illusztráció)

A szeptemberi esőnek köszönhető, hogy kikelt az őszi búza és a repce is

Az gabonák vetésével már végeztek a gazdák. A szeptemberi csapadéknak köszönhetően ki is kelt az őszi búza, az őszi árpa és a repce is.

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is elmondta, már 14. éve, hogy hibrid búzát vetnek és e mellé még őszi árpát is. Idén repcéből is vetettek, – bár voltak fenntartásaik, hogy érdemes-e – most úgy tűnik, nem volt rossz döntés. Szeptember 12-én vetették el a repcét és jött rá egy jelentős mennyiségű csapadék, így szépen kikelt. A meleg idő miatt ezt követően gyorsan kellett a gyomirtást és a rovarirtást is elvégezni.

– Aki később vetett az rosszabbul járt, mert már egy hónapja, hogy nem esett az eső. Sajnos erre kell felkészülni a jövőben is, hosszabb aszályos időszakokra. Ez leginkább a kukoricának nem kedvez. Biztosan csökkenni is fog ennek a növénynek a vetésterülete majd tavasszal – mondta Krieser János.

Még van lábon álló kukorica, a gazdák kiszolgáltatottak voltak

Aki átutazik a vármegyén, az látja, még mindig sok kukorica áll a lábán, vagyis nincs még betakarítva. Ennek az az egyik oka, hogy egy időre leállították a kukorica átvételét a feldolgozók, köztük a szabadegyházi üzem is. Akinek nincs tárolója az kénytelen volt várni arra, hogy újból átvegyék a terményt. Közben jelentősen – tonnánként 20-30 ezer forintot – esett a kukorica felvásárlási ára.

Stabilizálódott a gabonapiac, elindultak felfelé az árak

Mára úgy tűnik stabilizálódott a piac. Jelenleg a malmi minőségi búza ára meghaladta a 80 ezer forintot, a takarmány minőségű 75 ezer forint körül alakul. A kukoricát is hasonló áron vásárolják fel. A napraforgónak viszont jelentősen megnőtt az ára, a betakarításkori tonnánként 140 ezer forint körüli ár 243 ezer forintra ugrott. A repce is szép karriert futott be, közel százezer forintot emelkedett tonnánként az ára, jelenleg 205 ezer forintnál tart.