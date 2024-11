Nagy Viktor az új pályázatok közül a díszkertészeteknek meghirdetettet említette először. Ilyen korábban nem volt, s október eleje óta másfélezren jelentkeztek, ami bizonyítja, szükség volt rá. Elmondta, támogatja újfent a vidékfejlesztést, településfejlesztést, útfejlesztést is a tárca. Az utóbbinál azt is figyelembe veszik, hogy az új út hány mezőgazdasági termelőt, gazdálkodót tud kiszolgálni.

Az átfogó tájékoztatást az előadó a részleteket is tartalmazó, képernyőn megjelenő táblázatokkal illusztrálta, amelyet, akár terjesztésre is, felajánlott a konferencia résztvevőinek.

Sztahura Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi tanácsosa arról beszélt, hogy most indulnak az ötéves Agrár Környezetgazdálkodási, valamint az Ökológiai Gazdálkodási Kötelezettségvállalási programok, és ilyenkor kell eldönteniük a gazdálkodóknak, hogy a következő öt évre vállalják ezeket a kötelezettségeket vagy sem. Ezt a fontos döntést kell a következő egy hónap alatt meghozniuk.

Az Agrár Környezetgazdálkodási pályázatnak szigorú előírásai vannak, az ÖKO támogatást pályázók viszont maguk határozhatják meg, mit vállalnak, viszont azt is öt éven keresztül meg kell valósítaniuk. Ezért pedig a szántóföldön gazdálkodók akár 400, az ültetvényesek pedig 1000 euró támogatást is kaphatnak hektáranként.

Beszélt arról is, hogy eddig nem szankcionálták szigorúan a követelmények betartását, a gazdálkodók akkor is magkapták a plusz támogatást, ha nem tettek semmit, s mert ez nem ösztönözte őket, mostantól szigorúbban nézik, hogy teljesítik-e vállalásaikat. Azt is elmondta, van két új választható előírás. Egyik a talaj megújító gazdálkodás, mert ez egyre fontosabb, másik pedig, hogy kaphatnak a Natura 2000 szántóterületeken gazdálkodók is plusz összegeket, persze csak akkor, ha vállalják az előírásokat.

A Magyar Biokultúra Szövetséget is képviselő dr. Roszik Péter, a Biokontroll Hungária Kft. ügyvezetője a változásokról beszélt. Hogy az év végével lezárul az ötéves támogatási időszak, s kezdődik az új periódus, amelyben jobban előtérbe kerül az ökogazdálkodás meg a biogazdálkodás. De vannak még néhányan, folytatta, akik nem ismerik ennek igazi lényegét, s hogy milyen követelmények kapcsolódnak támogatásához.