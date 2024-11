A kérdést, hogy mikor mehet napra pontosan nyugdíjba az ember, nem lehet egyértelműen megválaszolni. Az öregségi nyugdíj kapcsán a Magyar Államkincstár kiemeli: fő szabály szerint erre az jogosult, aki a 65. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ebben az esetben úgynevezett öregségi teljes nyugdíj kerül megállapításra. Fontos tudni, hogy öregségi nyugdíjra az a 65 éves is jogosult, akinek legalább 15 év szolgálati ideje van. Ő ebben az esetben öregségi résznyugdíjat kaphat.

Napra pontosan ki lehet számítani mikor menjünk nyugdíjba, azonban sokszor érdemes mérlegelni az időpont megválasztásában

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Érdemes azonban arra figyelni, hogy a szolgálati éveket lefelé kerekítik, - év eleje, év vége - ezért lehetőleg ki kell várni, hogy kerek legyen az eredmény. Érdemes azonban a nyugdíjfolyósító ügyfélszolgálatát személyesen felkeresni, ahol megmondják, napra pontosan mikor lehet nyugdíjba menni.

Napra pontosan megmondható, mikor lehet nyugdíjba menni, de érdemes mérlegelni

Az 1959-ben születettek idén töltik, vagy töltötték be be nyugdíjkorhatárukat, a 65. életévet, és dönthetnek, hogy már idén vagy esetleg csak később igénylik-e a nyugdíjukat. Ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nincs olyan ok, amely miatt feltétlenül, azonnal igénybe kell venni a nyugdíjat, felmerül a kérdés, mikortól kérjük az ellátást.

Aki idén vonul vagy vonult nyugdíjba, a nyugellátás összegét az idei évi szabályok szerint számítják ki, és jövőre már részesülhet a 2025. évi éves, januári nyugdíjemelésben. Ha halasztás történik, és 2025-től kezdődik a nyugdíjba vonulás, akkor a jövő évi kiszámítási szabályok szerint állapítják meg a nyugdíjat, és az évi rendszeres nyugdíjemelés először 2026-ban jár. Ugyanaz a szabály vonatkozik a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságra is, mint a nyugdíjemelésre.

Újdonság lesz jövőre a valorizációs szorzószámok meghatározása, vagyis az előző évhez emeli a korábbi évek kereseti adatait

A jövő évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz az úgynevezett valorizációs szorzószámok meghatározása, ami a nyugdíjmegállapítást megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait. A szintre igazítás az országos nettó átlagkereset egyes években mért növekedésének alapul vételével történik, és ezek az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére. A valorizációs szorzószámokat minden év márciusában közlik csak, így arra a kérdésre választ adni, hogy pontosan mennyi lesz a 2025-ben megállapított nyugdíj összege, korábban, sajnos, nem lehet. (Januártól márciusig nyugdíjelőleget kapnak az érintettek.)