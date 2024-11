Lassan átéljük a karácsonyi ünnepek előtti készülődést, épp ezért is fogadtuk jó érzésekkel, hogy a Tolna vármegyében is jelen lévő Auchan áruház egyértelművé tette nyitvatartási idejét az év végi ünnepek idején. Az áruházlánc szenteste délig nyitva tart, így nálunk is lesz lehetőség az utolsó pillanatokig vásárolni.

Az Auchan áruházlánc egyértelművé tette, hogy szenteste délig nyitva lesznek üzleteik Tolna vármegyében is. A Lidl december huszonnegyedike és huszonhatodika között zárva lesz

Fotó: Németh András Péter (A fotó illusztráció)

Szenteste délig

Az Auchan közleményben tudatta, hogy a vásárlói igényeket tartja szem előtt, amikor december huszonnegyedikén is nyitva tartja áruházait délig. Azt tartják a legfontosabbnak, hogy a vásárlók az ünnep előtti órákban is beszerezhessék, ami még hiányzik karácsonyra. Azokra is gondolnak, akiknek csak az utolsó pillanatban lesz idejük néhány nélkülözhetetlen dolgot megvenni az ünnepekre. Tapasztalataik szerint, ha nem is tömegesen, de pont ilyenkor ilyenkor adódhatnak apróbb kellemetlenségek is: egy összetört dísz, egy lemerült elem, ami kell az égősorhoz, egy hiányzó alapanyag a menühöz, ezeket még 24-én délelőtt gyorsan pótolni lehet. Emellett munkatársaikról is gondoskodnak, hogy időben hazaérjenek szeretteikhez. A jogszabályban rögzített délután két óra helyett ezért csak délig lesznek nyitva az áruházak.

Friss kalács és kenyér

Közleményükben többek között még az is szerepel, hogy évek óta megfigyelhető, hogy az embereknek biztonságot ad, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudjanak vásárolni, és meg is szokták, hogy szenteste délelőttjén még nyitva vannak az Auchan üzletei. Az üzletlánc ezzel annak a fogyasztói igénynek is eleget tesz, hogy a vásárlók egy része az olyan friss termékekből, mint a kenyér vagy a kalács, reggeli sütésűt szeretne venni a többnapos ünnepre. Az Auchan saját pékségei ezért december huszonnegyedikén reggel is sütnek, és a többi részlegre, például a zöldség-gyümölcs osztályra is új áru érkezik.

A Lidl azt jelentette be, hogy áruházaik az idén is zárva lesznek december huszonnegyedike és huszonhatodika között. A többi áruházlánc, például a Tesco, a Spar, az Aldi év végi nyitvatartással kapcsolatos közléseit is várják az év végi ünnepekre készülő vásárlók.