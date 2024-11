Most van a szezonja 23 perce

Télen aranyárban mérik majd az almát

Most van a szezonja az almának, pár hete, hogy az utolsó fajtát is leszedték a fáról. Most a legolcsóbb, akciókkal hirdetik hol, mennyiért lehet belőle vásárolni. Érdemes tehát utánanézni, hol van a körzetünkben olyan termelő, aki árulja a termését. Az alma most sem olcsó, télen aranyárban mérik majd.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

A fajtától és a rendelkezésre álló helytől függően az alma néhány hétig hűtőben is eláll, vagy hosszabb ideig ládákban, egy hűvös, enyhén párás helyen tárolható. Összegyűjtöttük mire érdemes figyelni az alma tárolásánál. Vásároljunk belőle alaposan, mert télen aranyárban mérik majd kilóját. Most érdemes vásárolni almát közvetlenül a termelőktől, mert télen aranyárban mérik majd

Fotó: MTI/ Balázs Attila (archív) Télen aranyárban mérik majd az almát, érdemes most belőle bevásárolni Az alma az egyik legnépszerűbb őszi gyümölcs, amit számos desszerthez felhasználhatunk, de önmagában is egészséges és finom nassolni való. Sajnos az ára évről évre egyre magasabb. Ha nagyobb mennyiséget szeretnél belőle elraktározni a téli hónapokra, már a vásárláskor érdemes figyelni néhány fontos szempontra. Az almák tárolásánál a legfontosabb szempont, hogy hűvös helyen legyenek

Ez lehet például a hűtőszekrény. Vagy egy hűvös, de párás helyiség az otthonunkban, például egy olyan szoba, ahol a radiátor ki van kapcsolva. Rendszeresen ellenőrizni, nehogy megjelenjen köztük egy rothadt darab, hiszen egy romlott alma a többit is gyorsan megfertőzheti. Általában a hőmérséklet 3,3–4,4 fok közötti tartományban a legmegfelelőbb. A hőmérsékletet soha ne csökkentsd a hűtődben nulla fok közelébe, mivel ez már a fagyáshoz közeli állapot, és az almák könnyen megfagyhatnak. Az alma 84 százaléka víz, így a télen történő tárolásának, valamint friss és lédús állagának megőrzésének legjobb módja a páratartalom 90-95 százalékon tartása. Nem minden alma fajta tárolható hosszú ideig A boltban kapható almák már heteken át tárolva voltak, mielőtt hozzánk kerültek. Próbáljunk meg olyanokat választani, amelyeknek a szára érintetlen, mert ezek a darabok lassabban romlanak. A kitépett szár által keletkezett résen könnyebben bejuthatnak a különböző baktériumok a gyümölcsbe. Nem kell a legérettebb almákat összeválogatni Az érett vagy túlérett alma gyorsan puhává és lisztessé válik. Nem minden alma fajta tárolható hosszú ideig

Az édesebb fajták csak néhány hétig tárolhatók, míg a savanykásabb fajták megfelelő körülmények között akár egész télen át frissen maradnak. Az ősszel, szeptember és október között szüretelt korai almafajták jellemzően nem tárolhatók hosszú ideig, ezért érdemes őket két héten belül elfogyasztani. A késői almafajták viszont tárolás közben négy-öt hét alatt érnek meg, és ha helyesen tároljuk ezeket egész télen kitartanak.

