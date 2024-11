Kifüggesztés nélkül is lehet földet venni 10 hektárig

A múlt év július 1-étől lehetőség van elővásárlási jog gyakorlása, azaz kifüggesztés nélkül megszerezni az első 10 hektár földtulajdont, de csak szántó, legelő, rét és erdő esetén, illetve, ha ezek mellett csak ún. „kivett” alrészletet tartalmaz a földrészlet. Ehhez jön most egy újabb szabály, amikor több föld egybefoglalt vételáron történő eladásáról van szó, akkor az elővásárlási jog nélkül csak akkor lehet megszerezni a szerződésben szereplő földeket, ha valamennyi, a szerződés tárgyát képező ingatlan megfelel a művelési ágra vonatkozó előírásoknak.

Nyár óta a vevőnek a foglalót el kell helyeznie az ügyvédnél

Idén nyáron vezették be azt a szabályt, hogy ha az adásvételi szerződés megkötésekor a vevő foglalót fizetett, akkor azt a rájelentkező elővásárlónak letétbe kell helyeznie az ügyvédnél, mert csak így érvényes a rájelentkezése. A tervezet szerint a jövőben ugyanígy letétbe kell helyezni az előleget is, vagy ha a szerződéskötéskor a vevő a teljes vételárat megfizette, akkor azt is. Amennyiben az elővásárló a letéti igazolást nem csatolja az elfogadó nyilatkozatához, akkor a mezőgazdasági igazgatási szerv úgy tekinti, hogy a jogosult elővásárlási jogát nem gyakorolta.

A módosításokat még nem fogadták el, csak tervezet formában vannak

Kivezetésre kerül a pályakezdő gazdálkodó fogalma és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve kedvezmények is megszűnnek. A pályakezdő gazdálkodónak a Földforgalmi törvényben előírt speciális vállalásokat kellett tennie, mely rendelkezés hatályát veszti, ahogy a pályakezdő gazdálkodó nem szerepel többé az úgynevezett elővásárlói jogosulti csoporton belüli további sorrendiséget felállító kategóriák között sem.

Az Agrárkamara ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a termőföld tulajdon megszerzésének szabályait érintő fenti módosítások csak a törvényjavaslat elfogadása esetén nyerik el végső formájukat, jelenleg mindez még csupán egy tervezet.